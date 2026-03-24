Tubos Reunidos presenta el ERE con 285 despidos
Tubos Reunidos ha presentado este lunes por la noche el Expediente de Regulación de Empleo en la Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social, que recoge finalmente el despido de 285 personas, según ha podido saber Radio Euskadi.
Algo más de 200 personas saldrán de la empresa de forma voluntaria (152 de Amurrio y 53 de Trapagaran), tras haber aceptado la baja incentivada. Los otros 80 trabajadores son eventuales, que serán cesados a finales de mes. A la parte eventual de la plantilla se le indemnizará 33 días por año trabajado (inicialmente se planteó 30).
El Expediente de Regulación de Empleo incluye un plan de recolocación externa para las personas afectadas, que tendrá lugar del 31 de marzo al 30 de junio de 2027. Como en Trapagaran ha habido más salidas que plazas incluidas en el ERE, Tubos concreta que facilitará el retorno preferente a quienes marcharon desde Trapagaran a Amurrio cuando se trasladó plantilla para trabajar en la nueva acería hace unos pocos años.
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