CONFLICTO LABORAL
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Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran en la explanada de San Mamés de Bilbao

Trabajadores de Tubos Reunidos se concentran en la explanada de San Mamés de Bilbao
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidoseko langileek elkarretaratzea egin dute gaur Bilboko San Mameseko zabalgunean
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EITB

Última actualización

En los prolegómenos del partido Athletic-Betis han expresado su postura contraria a la regulación laboral y el cierre de la acería. Además, critican el proceso de adhesión a las bajas voluntarias y tienen dudas de que 301 trabajadores se hayan inscrito.

Conflictos laborales Comunidad Autonóma Vasca Empresarios Trabajo Economía

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(Foto de ARCHIVO) Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera Eurowings-ek Bilbo eta Hanburgo lotuko ditu ekainetik aurrera. Eurowings Alemaniako konpainiak Bilbo (Bizkaia) eta Hanburgo (Alemania) lotuko ditu zuzeneko hegaldiekin ekainaren 2tik aurrera. Asteko bi hegaldietako maiztasuna izango ditu, astearte eta igandeetan hain zuzen. Honela, Lufthansaren kostu txikiko eskumendekoak hiru norako izango ditu Bilbotik: Hanburgo, Stuttgart eta Dusseldorf, hirurak Alemanian. 07/9/2011
18:00 - 20:00
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Hace  min.

Huelga del personal de asistencia en tierra de Groundforce del Aeropuerto de Bilbao durante Semana Santa

Los paros por franjas horarias comenzarán el 27 de marzo y afectarían al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). La plantilla reclama que se aplique el diferencial del IPC y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es una convocatoria de huelga a nivel estatal que afectaría todo los aeropuertos del Estado donde opera esta empresa de handling.
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