LAB "no va a permitir ningún despido forzoso" en Tubos Reunidos
La secretaria general del sindicato, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que no aceptan el "chantaje" de la empresa, y que no aceptan que haya que despedir a 300 trabajadores para empezar a negociar la viabilidad de la empresa.
Te puede interesar
Entran en vigor las medidas anticrisis del Gobierno español por la guerra de Irán
La electricidad y los combustibles son ya más baratos, gracias, entre otras cosas, a la bajada del IVA del 21 al 10 %.
El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno español por la guerra en Irán, que entran en vigor este domingo
El plan incluye medidas para "una reducción drástica de la fiscalidad energética", ya que se bajarán los impuestos totales que tienen que ver con la electricidad en un 60 %, y el IVA de los combustibles en las gasolineras.
Trabajadores de Tubos Reunidos cortan Sabino Arana y afectan a las entradas y salidas de Bilbao
Imagen de la protesta de trabajadores de Tubos Reunidos en Bilbao. Foto: EITB Media
El BCE empeora sus previsiones de inflación y crecimiento por la guerra en Oriente Próximo
La inflación se ha revisado al alza en comparación con las proyecciones de diciembre, especialmente para 2026, debido a la subida de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Próximo.
El TSJPV rechaza levantar la suspensión de la campaña de la angula por proteger la especie
En noviembre del pasado año, la pesca de la angula prevista para esta campaña 2025-2026 quedó suspendida en la CAV después de que informes del Gobierno Vasco constataran una situación crítica de la especie.
El diésel supera los 2 euros por litro en muchas gasolineras de Hegoalde
El precio del gasóleo ha aumentado un 30,78 % en lo que va de marzo debido a la inestabilidad por la guerra de Irán y ha marcado un nuevo máximo al alcanzar de media los 1,916 euros por litro en la CAV, su precio más elevado desde julio de 2022.
CC. OO. Euskadi denuncia la "campaña de señalamiento" de ELA por su posicionamiento "integrador" en defensa del euskera
Comisiones Obreras denuncia una campaña de señalamiento contra el sindicato por su postura respecto al euskara y los perfiles lingüísticos. El secretario general, Santi Martínez, censura el "veto" para participar en Korrika y cree que los sindicatos abertzales están actuando contra ellos "como lo haría una organización ultra".
Huelga del personal de asistencia en tierra de Groundforce del Aeropuerto de Bilbao durante Semana Santa
Los paros por franjas horarias comenzarán el 27 de marzo y afectarían al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). La plantilla reclama que se aplique el diferencial del IPC y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es una convocatoria de huelga a nivel estatal que afectaría todo los aeropuertos del Estado donde opera esta empresa de handling.
El Consejo Económico y Social de Navarra analiza medidas ante la situación generada por la guerra de Irán
El Gobierno de Navarra ha adelantado que permanecerá "atento" a las medidas que se adopten en el Consejo de Ministros para ver su posible "aplicación o traslación a Navarra".