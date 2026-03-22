CONFLICTO LABORAL
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LAB "no va a permitir ningún despido forzoso" en Tubos Reunidos

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: LABek "ez du derrigorrezko kaleratzerik onartuko" Tubos Reunidosen
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EITB

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La secretaria general del sindicato, Garbiñe Aranburu, ha afirmado que no aceptan el "chantaje" de la empresa, y que no aceptan que haya que despedir a 300 trabajadores para empezar a negociar la viabilidad de la empresa.

Amurrio Conflictos laborales Sindicato LAB Economía

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