Los paros por franjas horarias comenzarán el 27 de marzo y afectarían al miércoles 1 de abril, el 3 de abril (Viernes Santo) y el 6 de abril (Lunes de Pascua). La plantilla reclama que se aplique el diferencial del IPC y el mantenimiento de su poder adquisitivo. Es una convocatoria de huelga a nivel estatal que afectaría todo los aeropuertos del Estado donde opera esta empresa de handling.