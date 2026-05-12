Cuerpo asegura que el Gobierno de España explorará "todas las vías" para buscar la viabilidad de Tubos Reunidos
Respondiendo a la pregunta realizada por el senador de EH Bildu Josu Estarrona, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado que el Gobierno analizará "en las próximas semanas" la situación de Tubos Reunidos, actualmente en concurso de acreedores, y se ha comprometido a explorar "todas las vías legales" para buscar la viabilidad de una empresa que considera "estratégica".
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