Gorenak ebatzi du behin-behinekotasunaren abusua jasan duen langileak oposizioa gaindituta izan beharko duela plaza finkoa lortzeko

Gorenaren argudioa da oposizioa gainditu ez duen langile bat finko egiteak Konstituzioa eta Langile Publikoen Estatutua urratuko lituzkeela.

Auzitegi Gorena.
EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Auzitegi Gorenak irizpidea finkatu Espainiaiko administrazio publikoko gehiegizko behin-behinekotasunaren aurka, eta ebatzi du lan eskaintza publikorako azterketa gaindituz gero soilik eskuratu ahalko dutela plaza finkoa, behin-behineko kontratuak kateatuz abusuzko egoera jasan duten langile publikoek.

Auzitegi Gorenak argudiatzen duenez, administrazio publikoek langileak aldi baterako kontratatzeak, enplegu publikora sartzeko berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioei lotutako prozedura gainditu gabe, ez du ahalbidetzen langile horiek finko bihurtzea behin-behinekotasunaren abusuaren zuzeneko ondorio gisa. Izan ere, hala eginez gero, "Espainiako Konstituzioa eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua urratuko lirateke, gainerako herritarrei enplegu publikora iristea eragotziko litzaiekeelako".

Ildo horretan, Gorenak ondorioztatu du ez dela nahikoa Espainiako Gobernuak orain arte langile horientzat finkatutako kalteordaina; eta esan du Europar Batasuneko Justizia Auzitegi Nagusiak (EBJA) ezarritako irizpideen arabera kalkulatutako kalte-ordain bat ordaintzea dela irtenbidea, eta Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskatzailetzari behin-behinekotasunean abusu bat gertatu dela egiaztatzen duen epaiko lekukotza bidaltzea, dagokion zehapen-prozedura has dezan.

Horrela, Gorenak ebatzi du soilik oposizioa gaindituta izan, baina zerrendan atzerago izateagatik plaza lortu ez zuten langileak bihurtu ahal izango direla finko, oposizioa gainditu ondoren aldi baterako kontratuak kateatu eta gehiegizko behin-behinekotasuna jasan badute

Gorenaren epai horrek bidea ixten die, hautaprobarik gainditu gabe ere,  Administrazio Publikoan aldi baterarko kontratuak urte luzez kateatu dituzten lan-harremana finkatzea espero zuten milaka langileri

2021-ean jada aitortu zion gorenak finkotasuna oposizoa gaindituta izan eta behin behineko kontratuak bata bestearen atzetik izan zituen AENA-ko langile bati, eta orduan ere ohartarazi zuen oposizioa gaindituta izatea ezinbesteko baldintza zela kasu hoietan finkotasuna lortzeko.

