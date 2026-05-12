Epaitegiak Tubos Reunidosko hartzekodunen konkurtsoaren administratzailea izendatu du
Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate borondatezko hartzekodunen konkurtsoan deklaratu ditu Gasteizko epaitegi batek, eta PKF Attest Concursal SL Profesional izendatu du konkurtso-administratzaile.
Deklarazio hori Gasteizko Instantzia Auzitegiko Sekzio Zibileko 7 zenbakiko bi autotan gauzatu da; merkataritzako eskumenak horiek dituzte. Horietako batean, Tubos Reunidos Group SLUk (Amurrion eta Trapagaranen lantegiak ditu) eta Tubos Reunidos Premium Threads SLk (Iruña Okan zentro bat du) hartzekodunen konkurtso barruan sartu ditu.
Beste autoan, epaitegiko titularrak hartzekodunen konkurtsoan batera deklaratu ditu Tubos Reunidos Services S.L.U., Aplicaciones Tubulares S.L.U., Tubos Reunidos GMBH (Alemania), Tubos Reunidos America INC (AEB) eta RDT INC (AEB).
Burtsan kotizatzen duten sozietateen kasuan, epaitegiak, konkurtsoa deklaratu aurretik, Espainiako Balore Merkatuaren Batzordeari (CNMV) eskatu behar dio konkurtso-administratzaileen triptikoa aurkez diezaiola, merkataritza-epaileak bat izenda dezan. Aipatutako epaitegiko titularrak ofizio bat ere igorri dio CNMVri eskaera horrekin.
