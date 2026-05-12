Tubos Reunidoseko zuzendaritzak autobusak jarri ditu, lanera itzuli nahi duten langileentzat
Greba mugagabearekin ez jarraitzea eta lanera itzultzea erabaki duten langileen eskariari erantzunez, langileak autobusez joan ahal izango dira Amurrioko lantegira. Pasa den ostegunean, 232 langilek greba amaitzearen eta berriro lan egitearen alde bozkatu zuten, ELA, LAB eta ESKk ordezkatutako gehiengoaren iritziaren aurka.
Gaurtik aurrera, Tubos Reunidoseko zuzendaritza autobus zerbitzua eskaintzen ari da greba mugagabearekin ez jarraitzea eta lanera itzultzea erabaki duten langileen eskariz.
Neurri horren helburua, enpresaren arabera, lanera itzuli nahi duten horiek lantokira segurtasun baldintza egokietan sartu eta irtetea da. Horrez gain, piketeen presioa saihestea lortu nahi da.
Amurrioko lantegira sartzeko eta irteteko autobus zerbitzuak hiru geltoki nagusi ditu: Trapagan, Arrigorriagan eta Laudion.
Lehen autobusa 05:30ak aldera iritsi da Amurrioko lantegira, piketeen ironiazko txaloen artean. Enpresa batzordetik jakinarazi dutenez, lehen autobus horretan jende gutxi sartu da, bulegoetako langileak gehienak. Gutxieneko zerbitzuan dauden beharginen arabera, zerbitzu minimoetan daudenetatik harago, lehen autobus horretan ez da beste inor gerturatu tailerrera.
Ikusteko dago lanera itzultzen direnak nahikoak izango diren Tubos Reunidosen jarduerari berriro ekiteko.
Pasa den ostegunean, 232 langilek, langileen laurdenak, greba amaitzearen eta berriro lan egitearen alde bozkatu zuten, ELA, LAB eta ESKk ordezkatutako gehiengoaren iritziaren aurka.
