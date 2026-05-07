Pasaiako portuak urtean 10 milioi inbertitzea aurreikusten du,  "Ardatz Atlantikoko nodo lehiakor" gisa kokatzeko

EAJren eta PSE-EEren arteko ika-mika iturri den portuaren eskumenaren transferentziaz galdetuta, Izaskun Goñi Pasaiako Portu Agintaritzako presidenteak adierazi du hori arlo politikoan argitu behar dela. 

 

Pasaiako portua, gaur. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Merkantzien trafikoa % 25 handitu,  4,2 milioi tonara arte, eta Pasaiako portua "Ardatz Atlantikoko nodo lehiakor gisa kokatu". Hori da Pasaiako Portu Agintaritzak gaur aurkeztu duen 2025-2030 Plan Estrategikoan jasota dagoen helburu nagusia. Hori lotzeko, 2030era arte urtean 10 milioi euroko inbertsioak egitea aurreikusten dute. 

Izaskun Goñi eta David Candelario Pasaiako Portu Agintaritzako presidenteak eta zuzendariak, hurrenez hurren, aurkeztu dituzte planaren nondik norakoak, goizean egindako agerraldian. Esan dutenez, "finkatze eta eraldatze" aro bati "hasiera" eman nahi diote. "Funtsezkoa izango da administrazioen babesa, portuko azpiegituretan, trenbide-konexioan eta lurzoruan inbertitzeko", nabarmendu du Goñik. 

Egun, 1.330 lanpostu ditu Pasaiako portuak, eta datozen lau urteotan 1.600 izatera iritsi nahi dute, 270 gehiago. Arduradunen arabera, "azpiegiturak modernizatzea", "tren konexioa hobetzea" eta "lurzorua zabaltzea" dira asmoak. Horretarako, "eragile guztien konpromisoa eta lankidetza" beharko direla esan dute. "Lehiakortasunaren, intermodalitatearen edo Ekonomia Urdinaren aldeko apustua izango dira ziklo berriaren erronkak". 

Intermodalitateari dagokionez, bereziki, tren konexioak hobetzean jarri dute azpimarra. Besteak beste, Lezoko plataforma logistikaren aldeko apustua jasotzen du planak. 

Eskumenari buruzko polemika

Bestalde, EAJren eta PSE-EEren arteko ika-mika iturri den portuaren eskumenaren transferentziaz galdetuta, Goñik adierazi du hori arlo politikoan argitu behar dela.

Joan den asteartean onartu zuen Pasaiako Portuko Agintaritzako Administrazio Kontseiluak plan estrategikoa, eta Lezoko, Errenteriako eta Pasaiako alkateek aurka bozkatu zuten, eskumenaren transferentziari buruzko aipamenik ez duelako jasotzen.

Alkateen iritzian, eskumena Eusko Jaurlaritzaren esku utzi gabe, ez dira iritsiko beharrezkoak diren inbertsioak.

Pasaia Gipuzkoa Eusko Jaurlaritza Ekonomia

