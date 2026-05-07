Aumentar hasta los 4,2 millones de toneladas el tráfico de mercancías, con un crecimiento del 25 % respecto a 2024, es el objetivo fijado para el año 2030 por el Plan Estratégico del Puerto de Pasaia con el que la dársena guipuzcoana aspira a convertirse en un "nodo logístico referente" en el eje Atlántico. Para ello, prevén invertir 10 millones de euros anuales en los próximos cuatro años.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Izaskun Goñi, ha presentado este jueves las principales líneas de actuación de este documento en una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el director de esta infraestructura, David Candelario.



El documento pretende marcar el inicio de una etapa de "consolidación y transformación" para el puerto guipuzcoano con la optimización del espacio actual, la especialización industrial (siderurgia, automóviles, agroalimentación, pasta de papel) y la conectividad ferroviaria como principales ejes.



Un contexto en el que en los próximos años prevé llegar a los 1600 puestos de trabajo, a partir de los 1330 actuales. "El éxito de Pasaia, como un nodo logístico clave para la Eurorregión y puerto industrial dependerá primero de la modernización de sus infraestructuras portuarias, segundo de su conexión ferroviaria con los tres anchos y tercero de su expansión en suelo y espacio", ha resumido Goñi en su intervención.

En el caso de la intermodalidad, el plan promoverá optimizar los tránsitos por vía terrestre, conectar las zonas de parada para camiones y trenes de mercancías, desarrollar un sistema automatizado de gestión del tráfico en las vías comunes del puerto e impulsar el proyecto de la plataforma de Lezo-Gaintxurizketa.

Polémica sobre la transferencia

Por otro lado, cuestionada sobre una eventual transferencia de esta dársena guipuzcoana al Gobierno Vasco, como reclama el PNV con la oposición del PSE-EE, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Pasaia ha eludido entrar "en cuestiones políticas"

El Plan Estratégico 2025–2030 del puerto de Pasaia fue aprobado por su Consejo de Administración el pasado martes con la posición contraria de los alcaldes de Lezo, Errenteria y Pasaia quienes consideraron "inaceptable" que este documento no haga referencia alguna a esta posible transferencia. Las localidades del entorno portuario consideran que si la competencia no llega a manos del Ejecutivo de Gasteiz las inversiones tampocó llegarán.

"Toda la elaboración del plan se ha hecho con la participación de todas las instituciones públicas desde una perspectiva de los retos estratégicos del puerto y la implicación técnica que se propone entre toda la comunidad portuaria para abordarlos", mientras que el asunto de la eventual transferencia "se está trabajando y debatiendo en un plano político que no es el que hoy estamos tratando aquí", ha explicado.







