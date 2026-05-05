Tubos Reunidosko langileen batzordeak grebari eutsi dio, eta asteazken honetan zuzendaritzarekin biltzeko zain dago
Tubos Reunidos enpresako langileek elkarretaratzea egin dute astearte honetan enpresaren Bilboko bulegoen aurrean, enpresak hartzekodunen borondatezko konkurtsoa aurkeztu eta biharamunean. Tubos Reunidosek 1.300 langile inguru ditu, eta 260 milioi eurotik gorako zorra pilatuta.
Tubos Reunidosko langileen batzordearen gehiengoak grebari eustearen alde egin du, asteazken honetan zuzendaritzarekin egingo duen bileraren zain. Era berean, maiatzaren 7rako deitutako langileen batzarrera ez dela joango iragarri du, "aurrekari arriskutsua" litzatekeelakoan.
Enpresak 1.300 langile inguru ditu, eta 260 milioi eurotik gorako zorra metatua; horietatik, 150 milioi SEPIri dagozkio.
"Bihar erabakiko dugu zer pauso emango ditugun. Argi dago erreferendum batek ez duela bertan behera utziko langile-batzordearen gehiengoak deitutako greba; izan ere, deitzaileek utz dezakete bertan behera, ez beste inork", ohartarazi dute sindikatuek.
Erabakia "diru-kutxako tentsioek" eragin dute, eta tentsio horiek areagotu egin dira "Amurrioko (Araba) lantegian jarduera nahi gabe eten delako", bertako langileak greba mugagabean baitaude.
Hartzekodunen konkurtsoa egiteko erabakiak "egoeraren larritasuna" islatzen duela ohartarazi ondoren, langile-batzordeak azpimarratu du helburua jarduerak jarrai dezala bermatzea eta finantza-egoera antolatzea izan behar dela une honetan.
"Fase berri honetan elkarrizketarako eta negoziaziorako aukera izatea espero dugu", adierazi dute, eta zuzendaritzari egotzi diote ez dela "ia batere" sinesgarria.
Zehaztu dutenez, batzordea eta zuzendaritza bihar bilduko dira: 10:30etik aurrera, Amurrion, eta sei ordu geroago Trapagaranen, hartzekodunen konkurtsoari buruzko "egia" azaltzeko.
Batzordeak oso jarrera kritikoa agertu du konpainiaren zuzendaritzarekiko eta erakundeekiko, "ez delako nahikoa egin" eta "gardentasun falta" egon delako, nahiz eta "erantzukizuna" ere baduten.
"Bereziki, Tubos Reunidosera bideratutako diru publikoko milioiak" kontuan hartuta, gogorarazi dute.
Langileak ez direla egoeraren erantzule azpimarratu dute, eta "barneko inbertitzaileek dirua jartzea" beharrezkoa dela defendatu dute.
