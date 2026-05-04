Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Papresako batzordea gaur arratsaldean bilduko dira, CL Groupen eskaintzaren ostean
Hitzordua arratsaldean izango da, Gipuzkoako Foru Jauregian, Extremadurako enpresak Errenteriako paper-fabrika 39 milioi euroren truke erostea planteatu baitu, plantillaren % 72ri eutsita. Langileek aurreratu dute ez dutela proposamena onartuko.
Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Papesako langileen batzordeak hiru aldeko bilera egingo dute gaur arratsaldean Donostian, Errenteriako paper-fabrika historikoaren etorkizuna mahai gainean. Enpresa hartzekodunen konkurtsoan dago gaur egun, eta gutxienez hiru konpainiak agertu dute hura eskuratzeko interesa.
Bilera arratsaldeko ordu batean egin da Foru Jauregian, eta CL Group Extremadurako enpresak erosketa eskaintza zehaztu ondoren etorri da. Proposamenak 39 milioi euro ordaintzea eta 148 lanpostu (langileen % 72) mantentzea jasotzen du, baina langile-batzordeak ez du onartu.
Langileen ordezkariek azalpenak eskatuko dizkiete erakundeei Papresaren etorkizunari buruz dituzten asmoei buruz. Gauzak horrela, Eusko Jaurlaritzak CL Groupen eskaintza babestu dezakeela adierazi du.
Martin Otamendi batzordearen presidenteak aukera hori zehaztu du, eta Extremadurako enpresaren proposamena planteatutako baldintzekin "onartezina" dela azpimarratu du.
CL Groupez gain, gutxienez beste bi enpresa daude paper-fabrikan interesatuta, horietako bat euskal jatorrikoa, baina oraingoz ez dute eskaintzei buruzko xehetasunik eman.
