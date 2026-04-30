Tubos Reunidoseko langile talde batek Amurrioko greba mugagabeari buruzko erreferenduma egitea eskatu du
Enpresa batzordeak deituta, martxoaren 15etik daude greba mugagabean Amurrioko lantegian. ELAk, LABek eta ESK-k babestu zuten lanuztea, eta CCOO eta UGT kontra agertu ziren. Azken horiek hasieratik eskatu dute grebari buruzko erabakia erreferendumean hartzea.
Tubos Reunidos enpresak Amurrion duen plantako langile talde batek eskatu du erreferenduma egitea greba mugagabearekin jarraitu edo ez erabakitzeko. Zuzendaritzak ezarritako Lan-erregulazioko Espedientearen (LEE) aurka, martxoaren 15etik ari dira lanuztea egiten.
Enpresa-batzordeak deitu zuen greba mugagabea, ELAko, LABeko eta ESK-ko ordezkarien babesarekin —21etik 14 ordezkari dituzte—. Aldiz, CCOOk eta UGTk aurkako boza eman zuten, eta hasieratik agertu ziren erabakia erreferendumean hartzearen alde. Amurriko lantegiko 179 langile kaleratzea aurreikusten du erregulazio espedienteak.
Sindikatuetako iturriek jakitera eman dutenez, enpresa-batzordeak burofax bidez jaso du erreferenduma deitzeko proposamena. Besteak beste, maiatzaren 7an batzar orokorra deitzea eskatu dute sustatzaileek, gaiari buruz hitz egiteko.
Tubos Reunidosen lan-hitzarmenak dio halako ekimen bat aurrera ateratzeko plantillaren laurdenaren babesa behar dela. Kasu honetan, 235 sinadura bildu omen dituzte —900 behargin inguru ditu Amurriko lantegiak—, eta, beraz, langa hori gaindituko lukete.
Astelehenerako du deituta bilera enpresa-batzordeak, egoera aztertu eta erabakia hartzeko. ELAk dagoeneko aurreratu du batzar orokorra deitzeko eskaria ez dela legezkoa.
Bestalde, aste honetan bertan jakin da Tubos Reunidosen zuzendaritzak ez duela baztertzen borondatezko hartzekodunen konkurtsoa eskatzea, ez baitu finantzaketa berririk lortu, ezta taldearen jarduera bultzatzera bideratutako aliantza estrategikorik ere.
Zure interesekoa izan daiteke
