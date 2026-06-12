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Leire kasuan ikertu duten Jesus Perez Rodriguezek dimisioa eman du Tubos Reunidoseko kontseilari independente gisa

Enpresariak gutun baten bidez aurkeztu du bere borondatez kargugabetzea, bere martxa enpresaren hartzekodunen konkurtsoaren sarrerarekin lotuta, ikertu gisa duen egoera aipatu gabe.

(Foto de ARCHIVO) Vista de la sede de la empresa Tubos Reunidos en Amurrio, a 30 de enero de 2026, en Álava, País Vasco (España). La empresa ha convocado a los comités de las fábricas de Amurrio y Valle de Trápaga tras el anuncio del expediente de regulación, para explicar las medidas de viabilidad y buscar mantener la actividad industrial. Iñaki Berasaluce / Europa Press 30/1/2026
Artxiboko irudia. Argazkia: EuropaPress
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidos enpresako kontseilari independente Jesus Perez Rodriguez-Urrutiak dimisioa aurkeztu du, Leire Diez militante sozialista ohiarekin lotutako auzian ikertua izan ostean.

Siderurgia enpresak ostiral honetan jakinarazi dio kargugabetze-gutuna jaso duela, eta gaurtik utzi dio enpresaren kontseilari independente izateari.

Horrez gain, Carlos Lopez de las Heras konpainiaren gaur egungo zuzendari nagusia eta Francisco Irazusta Tubos Reunidoseko presidente ohia ere daude ikerketapean, kasuko iturriek EFEri baieztatu diotenez.

Tubos Reunidoseko kontseilari ohiak enpresa hartzekodunen konkurtsoan sartzearekin lotu du bere martxa, Leire Diezen kasuan ikertu gisa duen egoera aipatu gabe.

Tubos Reunidoseko Administrazio Kontseiluak Carmen Motellon Garcia kontseilari independentea Auditoretza Batzordeko presidente izendatzea erabaki du.

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Lore Bilbao Osakidetzako zuzendaria
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
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