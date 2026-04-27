Tubos Reunidosek langileen batzordeari jakinarazi dio ez duela lehiaketan sartzea erabaki, baina aukeretako bat dela adierazi du

Enpresak Uria Menendez bulegoa kontratatuta dauka agertoki posible hori prestatzeko.

Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Tubos Reunidosek astelehen honetan langileen batzordeari jakinarazi dionez, ez dago erabakirik hartuta hartzekodunen konkurtsoan sartzeko aukerari buruz, baina lanean ari da, eta aukeren artean dago. Horretarako, aspaldi kontratatu zuten Uria Menendez bulegoa, konpainiaren egoeraren berri duten iturriek Europa Press albiste agentziari jakinarazi diotenez.

Hartzekodunen konkurtsoa epaitegian erregistratu duten zurrumurruak egon dira egunotan, eta horiek areagotu egin dira gaur; ondorioz, Tubos Reunidosen akzioak % 40 inguru jaitsi dira tarteka. 15:40ak aldera, akzioaren prezioa 0,1436 eurokoa zen (-% 35,89).

Astelehen honetan bertan, Amurrioko langile-batzordearen ordezkariak Bilboko egoitzara hurbildu dira. Bertan, besteak beste, Carlos Lopez de las Heras CEOak harrera egin die, eta konkurtsoan sartzeko aukerari buruz "erabakirik hartu ez" dela jakinarazi die. Sindikatuek azaldu dutenez, zuzendariek gogorarazi diete Administrazio kontseiluak hartu behar duela erabaki hori.

Hala ere, egungo egoeraren berri duten iturriek adierazi dutenez, baztertu ezin daitekeen egoera posibleetako bat, abagune zaila dela eta, batez ere, AEBk, enpresaren merkatu nagusietako batek, altzairuaren gainean ezarritako muga-zergek negozioan izan duten eraginak baldintzatuta. Gainera, Ekialde Hurbileko gatazkak are gehiago larriagotu du egoera hori.

Enpresak 118 milioiko galerekin itxi zuen iazko ekitaldia, eta bideragarritasun-plan bat jarri du abian. Plan horren arabera, alde batetik, Amurrioko altzairutegia itxi egingo dute, jarduera logistikoak azpikontratatuko dituzte eta 240 langile kaleratuko dituzte Amurrioko (Araba) eta Trapagarango (Bizkaia) lantegietatik. Horretarako, sindikatuek ez zuten akordiorik lortu eta ELA, UGT, LAB eta ESK sindikatuek aurka egin dute. Horrekin batera, SEPIrekin zorra berriro negoziatzeko, bankuak birfinantzatzeko eta finantzaketa berrirako neurriak proposatu zituen, eta, bestetik, merkataritza dibertsifikatzeko.

Enpresak, azken 10 ekitaldietan, emaitza positiboak bitan baino ez ditu lortu, eta 263,2 milioi euroko zorra dauka, batez ere SEPIrekin. Hala ere, oraingoz, ez du berregituratzeko prozesuan aurrera egin, eta horrek, era berean, inbertitzaileak erakartzea zailtzen du.

Eusko Jaurlaritzak zorra berregituratzeko proposamen bat helarazi zion SEPIri, hartzekodun nagusia baita, 150 milioirekin, baina SEPIk eskainitako birfinantzaketa-irtenbideal balizko kita bati uko egiten dio eta interesetan epeak malgutzearen alde egiten du, eta ez da nahikoa. Estatuko Industria Partaidetzarako Sozietateak 112 milioiko maileguarekin lagundu zion Tubos Reunidosi 2021ean, eta interesek 150 milioira igo dute zorra.

Egoera horretan, enpresa aukera guztiak aztertzen eta prestatzen ari da, hartzekodunen konkurtsoa ere barnean hartuta. Testuinguru horretan, Uria Menendez bulegoa kontratatu zuen aspaldi, neurri hori prestatzeko.

Zure interesekoa izan daiteke

Garbiñe Aranburu: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du”

Maiatzaren 1aren bezperan, LAB sindikatuaren koordinatzaile nagusi Garbiñe Aranburuk Radio Euskadiko Boulevard saioa bisitatu du, eta kritiko agertu da patronalarekin. Haren esanetan, “lan-harremanak prekarizatu” eta “soldatak debaluatu” ditu, eta “kontakizun bat eraiki du” absentismoaren inguruan: “Absentismoa, berez, ez da existitzen: patronala erasoan dator eta kontakizun oso bat eraiki du horren inguruan”.

