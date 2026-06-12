Euskadin eta Nafarroan egonkor jarraitzen du inflazioak, prezioen igoera arina egon den arren
Maiatzean, % 0,2 hazi da KPIa Euskadin eta % 0,1 Nafarroan, eta urtearteko tasa % 3,2an mantendu da bi erkidegoetan, INEk ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.
Inflazioa egonkor mantendu da maiatzean Euskadin eta Nafarroan, Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urteko tasa % 3,2an kokatu baita, Espainiako Estatuko batez bestekoaren parean, Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak (INE) ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.
Urtearteko inflazio tasa ia bere horretan mantendu den arren, prezioek igoera txikiak izan dituzte bi erkidegoetan: Euskadin, KPIa % 0,2 igo da apirilekoarekin alderatuta; Nafarroan, berriz, hamarren bat egin du gora. Hala, urte hasieratik % 1,8ra iritsi da inflazio metatua Euskal Autonomia Erkidegoan eta % 1,7ra Nafarroan.
Nafarroaren kasuan, hileko igoerarik handienak Zaintza pertsonala eta beste batzuk (% 0,6ko igoera) eta Osasuna (% 0,5) ataletan izan dira. Halaber, Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak, Jatetxeak eta ostatuak eta Altzariak eta etxeko gaiak (% 0,4) atalek ere gora egin dute. Aitzitik, behera egin dute Alkoholdun edariak eta tabakoa (-% 0,6), Jolas jarduerak, kirola eta kultura (-% 0,5), Etxebizitza eta Informazioa eta komunikazioak (-% 0,3) eta Garraioa (-% 0,2) atalek.
Gainera, Nafarroan urte hasieratik gorakada handiak izan dira Garraioak (% 6,3), Aseguruak eta Finantza zerbitzuak (% 5,5), eta Edari alkoholdunak eta tabakoa (% 3,3) ataletan.
Bi erkidegoetako prezioen bilakaera nazioarteko ziurgabetasun ekonomikoaren eta energia merkatuen aldakortasunaren testuinguruan gertatu da, eta faktore horiek inflazioaren ibilbidea baldintzatzen jarraitzen dute, azken hilabeteetan moderazioa izan den arren.
Espainiako egoera
Espainia osoan, Kontsumorako Prezioen Indizeak urtearteko tasari eutsi dio maiatzean, % 3,2an, eta, beraz, hiru hilabete jarraian daramatza % 3tik gora, Irango gerrak eragindako shock egoeraren eraginez. Gainera, INEren arabera, batez ere garraioaren garestitzeak bultzatu du inflazioaren bilakaera, eta baita jolas, kirol eta kultura jarduerek ere.
Estatuko datuetan nabarmenena azpiko inflazioaren igoera izan da. Adierazle horrek kanpoan uzten ditu elikagai ez-landuak eta produktu energetikoak, eta maiatzean % 3raino igo da: apirilean baino bi hamarren gehiago eta aurreikuspenak baino hamarren bat gehiago. Horrek esan nahi du kontsumo ondasun eta zerbitzu gehienetan inflazio tentsioek bere horretan jarraitzen dutela.
Bestalde, Espainiako Gobernuak azaldu du inflazioaren egonkortasunari mesede egin diotela Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorio ekonomikoen aurrean abian jarritako laguntza neurriek eta energia berriztagarriek energia sisteman gero eta pisu handiagoa izateak. Halaber, nabarmendu du elektrizitatearen eta gasaren prezioek mugatuta egoten jarraitu dutela maiatzean, eta iragarri du inplikatutako sektoreekin harremanetan dagoela, gaur egun indarrean dauden laguntza neurrien jarraipena aztertzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Mercedesek Gasteizen duen lantegia aro elektrikoan sartu da VLE modeloarekin
Alemaniako konpainiak Arabako faktoria aukeratu du bere ibilgailu elektriko berriaren munduko ekoizpena hasteko. Enpresaren etorkizun industrialerako giltzarritzat jo du ibilgailu hori.
SpaceX burtsan kotizatzen hasiko da gaur, inoizko burtsa-irteerarik handienean
Elon Musken enpresa aeroespazialak ostiral honetan egingo du debuta Nasdaq indizean, SPCX etiketarekin eta titulu bakoitzeko 135 dolarreko prezioarekin. 555,6 milioi akzioko eskaintza publikoarekin 75.000 milioi dolar erakarriko ditu, eta inoizko merkaturatze handiena izango da.
Tubacexek aldi baterako lan-erregulazioa ezarriko du Araban, Ormuzko itxieraren ondorioengatik
Enpresak asteartean jakinaraziko die sindikatuei noiz hasiko den eta zenbat iraungo duen erregulazioak.
Errenteria, Etxebizitzaren Premiazko Neurriei buruzko Lege berriari heldu dion lehen herria
Denis Itxaso Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza sailburuak pozik hartu du Gipuzkoako Udalaren erabakia, eta nabarmendu du EH Bildu legea "kontrarreforma" gisa izendatzetik udalerriko proiektu nagusietako bat garatzeko erabiltzera igaro dela.
Ebakuntza kirurgikoetarako itxaron-zerrenda 77-78 egunera igo da medikuen grebaren ondorioz, Osakidetzaren arabera
Medikuek aurtengo 5. greba asteari ekingo diote datorren astean, ekainaren 15etik 19ra. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendariak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak akordioa lortzeko ahaleginean jarraituko du, baina argi utzi du Estatutu Markoak bere horretan jarraitzen duen bitartean medikuek grebari eutsiko diotela.
Tubos Reunidosek ez du eskaintza formalik oraingoz
Hala jakinarazi diote erakundeetako ordezkariek Enpresa Batzordeari ostegun honetan egindako bileran.
Nafarroako medikuek greba mugagabea deitu dute arratsaldeetarako, uztailaren 1etik aurrera
Nafarroako Medikuen Sindikatuak "zentzugabetzat" jo du Osasun Departamentuaren eskaintza, eta greba hori Estatuan erabakitzen diren mobilizazioei gehituko zaiela adierazi du.
Voloteak erregaiaren prezioa garestitzeagatik jarritako errekargua kendu du, FACUAren salaketaren ostean
14 eurorainoko gainordain hori ordaindu behar izan duten erabiltzaileei airelineari gainkostua itzultzea eskatzeko eskatu die FACUAk. Bitartean, Gizarte Eskubideetako, Kontsumoko eta Agenda 2030eko Ministerioak ikerketa bat abiatu du ia hiru hilabete indarrean egon den neurriagatik.
Europako Banku Zentralak interes-tasak 0,25 puntu igo ditu eta ia hiru urteko diru-politika egonkorrari amaiera eman dio
Christine Lagardek zuzentzen duen erakundeak maiatzeko inflazioaren gorakadari erantzun dio, % 3,2ra igo baita, energiak bultzatuta, eta interes-tasak % 2,25ean utzi ditu.