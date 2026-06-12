EKONOMIA
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Euskadin eta Nafarroan egonkor jarraitzen du inflazioak, prezioen igoera arina egon den arren

Maiatzean, % 0,2 hazi da KPIa Euskadin eta % 0,1 Nafarroan, eta urtearteko tasa % 3,2an mantendu da bi erkidegoetan, INEk ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.

TOLEDO, 12/06/2026.- Precios de las frutas en un establecimiento este jueves en Toledo. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado que el índice de precios de consumo (IPC) de mayo se mantuvo en el 3,2 % interanual, mientras que ha revisado una décima al alza la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos), hasta el 3 %, dos décimas más que en abril. EFE/ Ismael Herrero

Elikagai freskoak, fruta denda batean salgai. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Inflazioa egonkor mantendu da maiatzean Euskadin eta Nafarroan, Kontsumorako Prezioen Indizearen (KPI) urteko tasa % 3,2an kokatu baita, Espainiako Estatuko batez bestekoaren parean, Espainiako Estatistika Institutu Nazionalak  (INE) ostiral honetan argitaratutako datuen arabera.

Urtearteko inflazio tasa ia bere horretan mantendu den arren, prezioek igoera txikiak izan dituzte bi erkidegoetan: Euskadin, KPIa % 0,2 igo da apirilekoarekin alderatuta; Nafarroan, berriz, hamarren bat egin du gora. Hala, urte hasieratik % 1,8ra iritsi da inflazio metatua Euskal Autonomia Erkidegoan eta % 1,7ra Nafarroan.

Nafarroaren kasuan, hileko igoerarik handienak Zaintza pertsonala eta beste batzuk (% 0,6ko igoera) eta Osasuna (% 0,5) ataletan izan dira. Halaber, Elikagaiak eta alkoholik gabeko edariak, Jatetxeak eta ostatuak eta Altzariak eta etxeko gaiak (% 0,4) atalek ere gora egin dute. Aitzitik, behera egin dute Alkoholdun edariak eta tabakoa (-% 0,6), Jolas jarduerak, kirola eta kultura (-% 0,5), Etxebizitza eta Informazioa eta komunikazioak (-% 0,3) eta Garraioa (-% 0,2) atalek.

Gainera, Nafarroan urte hasieratik gorakada handiak izan dira Garraioak (% 6,3), Aseguruak eta Finantza zerbitzuak (% 5,5), eta Edari alkoholdunak eta tabakoa (% 3,3) ataletan.

Bi erkidegoetako prezioen bilakaera nazioarteko ziurgabetasun ekonomikoaren eta energia merkatuen aldakortasunaren testuinguruan gertatu da, eta faktore horiek inflazioaren ibilbidea baldintzatzen jarraitzen dute, azken hilabeteetan moderazioa izan den arren.

Espainiako egoera

Espainia osoan, Kontsumorako Prezioen Indizeak urtearteko tasari eutsi dio maiatzean, % 3,2an, eta, beraz, hiru hilabete jarraian daramatza % 3tik gora, Irango gerrak eragindako shock egoeraren eraginez. Gainera, INEren arabera, batez ere garraioaren garestitzeak bultzatu du inflazioaren bilakaera, eta baita jolas, kirol eta kultura jarduerek ere.

Estatuko datuetan nabarmenena azpiko inflazioaren igoera izan da. Adierazle horrek kanpoan uzten ditu elikagai ez-landuak eta produktu energetikoak, eta maiatzean % 3raino igo da: apirilean baino bi hamarren gehiago eta aurreikuspenak baino hamarren bat gehiago. Horrek esan nahi du kontsumo ondasun eta zerbitzu gehienetan inflazio tentsioek bere horretan jarraitzen dutela.

Bestalde, Espainiako Gobernuak azaldu du inflazioaren egonkortasunari mesede egin diotela Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorio ekonomikoen aurrean abian jarritako laguntza neurriek eta energia berriztagarriek energia sisteman gero eta pisu handiagoa izateak. Halaber, nabarmendu du elektrizitatearen eta gasaren prezioek mugatuta egoten jarraitu dutela maiatzean, eta iragarri du inplikatutako sektoreekin harremanetan dagoela, gaur egun indarrean dauden laguntza neurrien jarraipena aztertzeko.

KPI Ekonomia

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