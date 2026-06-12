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Elon Musk munduko lehen bilioiduna da, SpaceX burtsara atera ondoren

Konpainiaren burtsako kapitalizazioa 2,2 bilioi dolar ingurukoa da. Horrela, Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft eta Amazonen atzetik, AEBko enpresa kotizatu handienen taldean sartu da.

(Foto de ARCHIVO) January 20, 2025, Washington, District Of Columbia, USA: WASHINGTON, DC - JANUARY 20: Telsa, SpaceX and X CEO Elon Musk arrives to the inauguration of U.S. President-elect Donald Trump in the Rotunda of the U.S. Capitol on January 20, 2025 in Washington, DC. Donald Trump takes office for his second term as the 47th president of the United States Europa Press/Contacto/Chip Somodevilla - Pool via 20/1/2025
Elon Musk, SpaceXen sortzailea. Artxiboko argazkia: Europa Press
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Elon Musk munduko lehen bilioiduna bihurtu da SpaceX ostiral honetan burtsara atera ondoren, konpainia aeroespazialean eta Teslan dituen parte-hartzeen balorazioan oinarritutako merkatu-estimazioen arabera.

Muskek konpainia aeroespazialaren fundatzailea izan zen 2002an, eta SpaceX-en Hasierako Eskaintza Publikoaren (OPI) aurretik munduko pertsonarik aberatsena zen jada. Enpresa horretan 690.000 milioi dolarreko partaidetza izan zuen irteera-prezioan, eta horri Teslan duen partaidetza gehitu behar zaio, 279.000 milioikoa, gutxi gorabehera.

Konpainiaren burtsako kapitalizazioa 2,2 bilioi dolar ingurukoa da.

Horrela, Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft eta Amazonen atzetik, AEBko enpresa kotizatu handienen taldera sartu da konpainia.

Ostiral honetan, Wall Street ireki aurretik, SpaceX enpresak gizadia "planeta anitzeko zibilizazio" bihurtzeko beharrezkoa den teknologia garatu nahi duela ziurtatu du, "edozein pertsonak egunen batean Ilargira, Martera edo eguzki-sistematik haratago bidaiatu ahal izateko".

SpaceX burtsara irteteak Wall Streetek teknologia handiekiko duen interesa berresten du. Hala ere, Morningstar enpresako analistek konpainiaren balorazioari buruzko ikuspegi zuhurragoa erakutsi dute.

Burtsa Inteligentzia artifiziala Teknologia Enpresaburuak Ekonomia

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