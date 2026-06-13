4.487 milioiko salmentak lortu zituen CAFek 2025ean, aurreko urtean baino % 7 gehiago
Larunbat honetan Beasainen egindako Akziodunen Batzar Nagusian eskainitako datuen arabera, 146 milioi euroko mozkin garbia lortu zuen konpainiak 2025ean, aurreko urtean baino % 42 gehiago.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) enpresak iazko datu ekonomikoen eta 2026rako enpresaren aurreikuspen berri eman du larunbat honetan Beasainen egin duen Akziodunen Batzar Nagusian. 4.487 milioi euroko salmentak lortu zituen 2025ean, 2024an baino % 7 gehiago, eta hazten jarraitzeko asmoa du aurrera begira ere.
Javier Martinez Ojinaga kontseilari delegatuak helburu hau jarri du datozen urteetarako: "modu errentagarrian hazten jarraitzea, marjinak pixkanaka hobetzea, finantza-diziplina sendoa mantentzea eta epe luzean balio iraunkorra sortzen jarraitzea". Helburu horiek betetzeko gakoetako bat Belgikarekin inoiz sinatutako kontraturik altuena da, 3.400 milioi eurokoa, hain zuzen ere.
Bere hitzaldian, Ojinagak esan du "lehia desleiala" egiten ari direla "estatuen dirulaguntza handiak jaso dituzten hirugarren batzuk", eta horien aurrean Europako konpainiek "gero eta arrisku handiagoa" dutela ohartarazi du. "Europak garaiz jokatzen ez badu, taktika horiek Europako oinarri industriala ahuldu dezakete", azpimarratu du.
146 milioiko irabaziak
CAFek 146 milioi euroko irabazi garbiak izan zituen 2025ean (aurreko urtean baino % 42 gehiago), eta 6.027 milioiko kontratazio-zifra historikora iritsi zen (aurreko urtean baino % 28 gehiago).
Gainera, eskaera-zorroa ere maximo historiko berri batean geratu zen: 16.235 milioitan. Adierazle hori ia 18.000 milioi eurora igo da, gainera, 2026ko lehen hiruhilekoaren itxieran, Ojinagak emandako datuen arabera.
Tren-negozioa izan arren konpainiaren ardatza, "bus-segmentua" gero eta indartsuago dago, "balioa sortzeko beste motor" bat den aldetik. Hala, Solaris enpresak 2025ean "zifra errekorrak" lortu zituela jakinarazi du kontseilari delegatuak, bai kontratazioari dagokionez (2.000 milioi euro baino gehiago), bai salmentei dagokienez (1.200 milioi euro) ere. "Europan zero emisioko hiri-mugikortasunean lidergo eztabaidaezina" duela nabarmendu du.
Bestalde, Andres Arizkorreta taldeko presidenteak gobernu korporatiboaren eredua nabarmendu du, "araudia betetzean, giza eskubideak errespetatzean eta estandar etiko zorrotzenak betetzean oinarrituta dagoena, eta interes soziala babestera eta balio iraunkorra sortzera bideratuta dagoena", defendatu du.
Protestak
Akziodunen Batzar Nagusia baino lehen, Amnesty Internationalek eta dozena bat GKEk deituta, elkarretaratzea egin dute CAFen egoitzaren aurrean dozenaka lagunek, enpresak Israel eta Palestina lotzen dituen Jerusalemgo tren arinean parte hartu duela salatzeko. Horri lotuta, ehunka pertsonak manifestazioa egin dute Beasainen, konpainiari proiektutik atera dadila eskatzeko.
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