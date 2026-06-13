Palestinarekin Elkartasuna taldeko aktibistak identifikatu dituzte, CAFen Beasaingo lantegirako sarbidea oztopatzeagatik
Protesta modu baketsuan egin dute CAFen fabrikara sartzeko zubian. 30 bat gaztek eserialdia egin dute, eta ibilgailuei bidea moztu diete. Ondorioz, identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu.
Ertzaintzak hainbat pertsona identifikatu ditu larunbat goizean Beasainen, Palestinarekin Elkartasuna plataformak deituta CAF konpainiaren instalazioetan sartzea oztopatzeko eserialdi baketsuan. "Palestinako herriaren aurkako genozidioan CAFek duen konplizitatea" salatu dute protesta horretan.
Eserialdia modu baketsuan egin dute CAFen fabrikara sartzeko zubian. 30 bat gaztek eserialdia egin dute, eta ibilgailuei bidea moztu diete. Ondorioz, identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu.
Ekintza 11:30erako zegoen deituta, eta, ordu horretatik aurrera, CAFeko akziodunen batzarreko kideak eraman dituzten ibilgailuek handik gertu utzi behar izan dituzte. Hala, oinez sartu behar izan dute egoitzara, ertzainek lagunduta.
Palestinarekin Elkartasunak ohar batean salatu duenez, Jerusalem okupatua eta israeldarren koloniak lotzen dituen trenbidearen garapenean parte hartzen ari da CAF, "horrela, lurralde palestinarra legez kanpo kolonizatzen eta komunitate palestinarrak isolatzen lagunduz".
Halaber, gogorarazi du Nazio Batuen Erakundeak (NBE) berak CAF Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela. "Palestinako herriaren aurkako genozidioarekin lotutako jardueretatik etekina ateratzen dute" horiek guztiek.
Harremanak hausteko eskaera
Palestinarekin Elkartasuna taldeak Tel Aviveko eta Jerusalemgo tranbiak eraikitzeko Saphir enpresa israeldarrarekin dituen kontratuak salatu ditu ohar batean. Horren arabera, proiektu horiek Israelgo ekonomia indartzen eta Palestinako lurraldeen okupazioa sendotzen laguntzen dute.
Gaurko protestaren deitzaileek kritikatu egin dute enpresak aurreikusitako dibidenduetan 52 milioi euro banatu izana, eta dirutza hori “onura kriminala” dela salatu dute, Israelekin lotutako jarduerek eragindakoa dela iritzita.
Manifestariek, gainera, Eusko Jaurlaritza aipatu dute konpainian akziodun gisa duen partaidetzagatik (% 3), eta ardura politikoa egotzi diote zalantzan jarri dituzten proiektuak babesteagatik. Horregatik guztiagatik, Israelekin harreman ekonomikoak eteteko ere eskatzen dute.
Antolatzaileek azaldu dutenez, Israelekin lotura ekonomikoak dituzten eta lurralde palestinarren okupazioari eusten laguntzen duten euskal enpresa eta erakundeen aurkako salaketa kanpaina zabalago baten baitan kokatzen da mobilizazioa.
Halaber, Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektutik "jaisteko" eskatu dio CAFi, Israelgo lurraldea okupatutako lurralde palestinarrean legez kanpoko kokaguneekin lotzen duelako.
Amnistia Internazionaleko ordezkariek dei hori egin diote CAFi, enpresak Beasainen duen egoitzaren aurrean egin duten elkarretaratzean, udalerri horretan gaur egiten ari diren akziodunen batzarraren atarian. Ertzaintzak kontrol dispositibo berezia jarri du martxan konpainiaren instalazioetarako sarbideetan.
Zure interesekoa izan daiteke
1.500 dronek Bilboko zerua argiztatu dute, Iberdrolaren 125. urteurrena ospatzeko
Jende askok gozatu du Iberdrolaren urteurren berezirako berariaz diseinatu duten eta musika eta efektu bisualak izan dituen ikuskizunaz. Guztira 1.500 dronek argiztatu dute Bilboko zerua.
Euskararen alde, Iruñeko kaleak beteko ditu gaur Kontseiluak
Hiru zutabek hiriko hainbat tokitatik abiatuko dira, errebindikazioa, kultura eta ospakizuna uztartuko dituen mobilizazioan. Ekimenak euskararen babes soziala ikusaraztea eta hizkuntza eskubideen arloan aurrerapauso berriak eskatzea du helburu.
EHUren festa erraldoia
Ikasketak amaitzen dituzten 4.000 ikasle inguru elkartu dira EHUko graduazio ekitaldi handian. Nøgen, Janus Lester, Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus aritu dira oholtza gainean. EHUk txapela eman die graduatuei, birretak eman beharrean.
Errenteriako abusu kasuen erabilera politikoa salatu du Asanblada Feministak
Oreretako Asanblada Feministak elkarretaratzea deitu du ostiral arratsalde honetarako, azken hilabetean ezagutu diren bi sexu-abusu kasuen instrumentalizazioa salatzeko. Udalak egindako kudeaketa eskertu dute, eta salatu dute legelari, kazetari eta alderdi politiko batzuek etekin politikoa bilatzeko erabili dituztela kasu horiek.
Tenperatura altuen aurrean babesteko deia egin du Bilboko Udalak, eta 6 hondartza berde atondu ditu
Asteburu honetako bero boladaren aurrean, Udalak gogorarazi du 134 aterpe klimatiko dituela, eta biztanleen % 96k etxetik 300 metro baino gutxiagora dutela horietakoren bat.
Desobedientziarekin erantzun diote Seaskako ikasleek baxoko matematika azterketari
Hego Euskal Herrian selektibitatea amaitu ostean, gaur abiatu da Ipar Euskal Herrian baxoa. Seaskako ikasleek desobedientzia ekintza egin dute, eta ofizialki frantsesez egin behar duten matematikako azterketa euskaraz egin dute. Baxoa osorik euskaraz egin ahal izatea eskatzeko elkarretaratzea egin dute.
Borondatezko abortuak Osakidetzan egiteko proiektu pilotu bat abiatuko du urrian Eusko Jaurlaritzak
Gaur egun, osasun arrazoiengatik egiten diren abortuez bakarrik arduratzen da Osakidetza, eta zentro pribatuetara bideratzen ditu beren borondatez haurdunaldia eten nahi duten emakumeak.
Trafiko murrizketa handiak izango dira Bilbon EHUren graduazio ekitaldiak eta Iberdrolaren urteurrenak eraginda
Murrizketa handienak 20:00etatik aurrera izango dira, orduan hainbat kale eta Salbeko eta Deustuko zubiak itxiko baitituzte.
EHUk graduazio ekitaldi handia egingo du gaur San Mamesen
Lehen aldiz, Euskal Herriko unibertsitate publikoan ikasketak amaitzen dituzten gradu eta graduondoko azken urteko 4.000 ikasle baino gehiago bilduko dira ekitaldi bakarrean. Jaia 18:30ean hasiko da, eta, besteak beste, Nogen eta Janus Lester taldeak eta Maialen Lujanbio eta Amets Arzallus bertsolariak arituko dira bertan.