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Palestinarekin Elkartasuna taldeko aktibistak identifikatu dituzte, CAFen Beasaingo lantegirako sarbidea oztopatzeagatik

Protesta modu baketsuan egin dute CAFen fabrikara sartzeko zubian. 30 bat gaztek eserialdia egin dute, eta ibilgailuei bidea moztu diete. Ondorioz, identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu.

Activistas de Palestinarekin Elkartasuna obstaculizan el acceso a las instalaciones de CAF, en Beasain (Gipuzkoa) REMITIDA / HANDOUT por PALESTINAREKIN ELKARTASUNA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/6/2026
18:00 - 20:00
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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ertzaintzak hainbat pertsona identifikatu ditu larunbat goizean BeasainenPalestinarekin Elkartasuna plataformak deituta CAF konpainiaren instalazioetan sartzea oztopatzeko eserialdi baketsuan. "Palestinako herriaren aurkako genozidioan CAFek duen konplizitatea" salatu dute protesta horretan.

Eserialdia modu baketsuan egin dute CAFen fabrikara sartzeko zubian. 30 bat gaztek eserialdia egin dute, eta ibilgailuei bidea moztu diete. Ondorioz, identifikatu egin dituzte, baina ez dute inor atxilotu.

Ekintza 11:30erako zegoen deituta, eta, ordu horretatik aurrera, CAFeko akziodunen batzarreko kideak eraman dituzten ibilgailuek handik gertu utzi behar izan dituzte. Hala, oinez sartu behar izan dute egoitzara, ertzainek lagunduta.

Palestinarekin Elkartasunak ohar batean salatu duenez, Jerusalem okupatua eta israeldarren koloniak lotzen dituen trenbidearen garapenean parte hartzen ari da CAF, "horrela, lurralde palestinarra legez kanpo kolonizatzen eta komunitate palestinarrak isolatzen lagunduz".

Halaber, gogorarazi du Nazio Batuen Erakundeak (NBE) berak CAF Israelek okupatutako lurralde palestinarretan lan egiten duten enpresen zerrendan sartu zuela. "Palestinako herriaren aurkako genozidioarekin lotutako jardueretatik etekina ateratzen dute" horiek guztiek.

Harremanak hausteko eskaera

Palestinarekin Elkartasuna taldeak Tel Aviveko eta Jerusalemgo tranbiak eraikitzeko Saphir enpresa israeldarrarekin dituen kontratuak salatu ditu ohar batean. Horren arabera, proiektu horiek Israelgo ekonomia indartzen eta Palestinako lurraldeen okupazioa sendotzen laguntzen dute.

Gaurko protestaren deitzaileek kritikatu egin dute enpresak aurreikusitako dibidenduetan 52 milioi euro banatu izana, eta dirutza hori “onura kriminala” dela salatu dute, Israelekin lotutako jarduerek eragindakoa dela iritzita.

Manifestariek, gainera, Eusko Jaurlaritza aipatu dute konpainian akziodun gisa duen partaidetzagatik (% 3), eta ardura politikoa egotzi diote zalantzan jarri dituzten proiektuak babesteagatik. Horregatik guztiagatik, Israelekin harreman ekonomikoak eteteko ere eskatzen dute.

Antolatzaileek azaldu dutenez, Israelekin lotura ekonomikoak dituzten eta lurralde palestinarren okupazioari eusten laguntzen duten euskal enpresa eta erakundeen aurkako salaketa kanpaina zabalago baten baitan kokatzen da mobilizazioa.

Halaber, Amnistia Internazionalak Jerusalemgo tren arinaren proiektutik "jaisteko" eskatu dio CAFi, Israelgo lurraldea okupatutako lurralde palestinarrean legez kanpoko kokaguneekin lotzen duelako.

Amnistia Internazionaleko ordezkariek dei hori egin diote CAFi, enpresak Beasainen duen egoitzaren aurrean egin duten elkarretaratzean, udalerri horretan gaur egiten ari diren akziodunen batzarraren atarian. Ertzaintzak kontrol dispositibo berezia jarri du martxan konpainiaren instalazioetarako sarbideetan.

GRAFCAV4863. BEASAIN (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 13/06/2026.- Representantes de Amnistía Internacional participan en una concentración que han llevado a cabo ante la sede de la empresa CAF en Beasain, con motivo de la Junta de Accionistas que la firma celebra este sábado en esta localidad guipuzcoana, donde la Ertzaintza ha desplegado un dispositivo de control en los accesos a las instalaciones de la compañía. EFE/Juan Herrero.
Beasain Gipuzkoa Enpresaburuak Gizartea

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