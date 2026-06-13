Identificados activistas de Palestinarekin Elkartasuna por obstaculizar el acceso a las instalaciones de CAF en Beasain
La protesta se ha llevado a cabo de forma pacífica en el puente de acceso a la fábrica de CAF, donde cerca de 30 jóvenes han protagonizado una sentada que ha cortado el paso de vehículos, por lo que se les ha identificado, pero no se ha detenido a ninguno.
La Ertzaintza ha identificado este sábado a varias personas que, atendiendo al llamamiento de la plataforma Palestinarekin Elkartasuna para denunciar la "complicidad de CAF en el genocidio contra el pueblo palestino", han protagonizado una sentada para obstaculizar el acceso de las instalaciones de la compañía, en Beasain (Gipuzkoa), donde se celebra su Junta de Accionistas.
La protesta se ha llevado a cabo de forma pacífica en el puente de acceso a la fábrica de CAF, donde cerca de 30 jóvenes han protagonizado una sentada que ha cortado el paso de vehículos, por lo que se les ha identificado, pero no se ha detenido a ninguno.
La acción de protesta estaba convocada a las 11:30 horas y desde ese momento los vehículos que traían a los miembros de la Junta de Accionistas de CAF han tenido que dejar a estos en las inmediaciones, quienes han accedido a la sede andando, escoltados por agentes de la Ertzaintza.
En un comunicado, desde Palestinarekin Elkartasuna han denunciado que CAF participa en el desarrollo de la línea ferroviaria que conecta el Jerusalén ocupado con las colonias israelíes, "contribuyendo así a la colonización ilegal del territorio palestino y al aislamiento de las comunidades palestinas".
Asimismo, ha recordado que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) incluyó a CAF en la base de datos de empresas que operan en los territorios palestinos ocupados por Israel y que "se benefician de actividades vinculadas al genocidio del pueblo palestino".
Exigen romper relaciones
En un comunicado, Palestinarekin Elkartasuna ha denunciado los contratos que la compañía mantiene junto a la empresa israelí Saphir para la construcción de los tranvías de Tel Aviv y Jerusalén. Según afirma, estos proyectos contribuyen al fortalecimiento de la economía israelí y a la consolidación de la ocupación de territorios palestinos.
Durante la protesta, los convocantes han criticado también el reparto de 52 millones de euros en dividendos previsto por la empresa, una cifra que califican de “beneficios criminales” por considerar que están vinculados a actividades relacionadas con Israel.
Los manifestantes señalan además al Gobierno Vasco por su participación accionarial en la compañía, que cifran en un 3%, y le atribuyen responsabilidad política por respaldar los proyectos cuestionados. Por todo ello, también reclaman la ruptura de las relaciones económicas con Israel.
La movilización se enmarca en una campaña más amplia de denuncia contra empresas e instituciones vascas que, según los organizadores, mantienen vínculos económicos con Israel y contribuyen a sostener la ocupación de territorios palestinos.
Asimismo, Amnistía Internacional ha vuelto a reclamar este sábado a CAF que "se baje" del proyecto del tren ligero de Jerusalén, "que conecta el territorio israelí con asentamientos ilegales en territorio palestino ocupado", en el que trabaja esta empresa vasca.
Representantes de Amnistía Internacional han hecho este emplazamiento a CAF en una concentración que han llevado a cabo ante la sede de la empresa en Beasain, con motivo de la Junta de Accionistas que la firma celebra este sábado en esta localidad guipuzcoana, donde la Ertzaintza ha desplegado un dispositivo de control en los accesos a las instalaciones de la compañía.
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