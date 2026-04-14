Fiskaltzak CAFen aurkako ikerketa zabaldu du Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan duen inplikazioagatik

Azpiegitura horrek Jerusalemen okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu. Gizarte zibileko hainbat erakundek salaketa jarri dute Fiskaltzan CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka, eta auzia Auzitegi Nazionalak ikertzea eskatu dute. 

CAFen egoitza nagusia, Beasainen. Artxiboko argazkia: EITB

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Fiskaltza CAFen aurkako salaketa bat ikertzen ari da Jerusalemgo tranbiaren eraikuntzan eta mantentzean duen inplikazioagatik. Azpiegitura horrek Jerusalem ekialdean okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu

Fiskaltza Nagusiaren iturriek zabaldutako informazioaren arabera, pasa den otsailaren 18an gizarte zibileko sei erakundek salaketa aurkeztu zuten Espainiako Fiskaltzan, CAFeko administrazio kontseiluaren eta sei filialetako zuzendarien aurka. Salatzaileen artean daude, besteak beste, NOVACT eta Comunitat Palestina de Catalunya elkartea. 

Salaketa aztertu ondotik, Gazan gertatutako nazioarteko zuzenbidearen urraketak ikertzeko Auzitegi Nazionalean irekitako eginbideetan gehitzea erabaki zuen Ministerio Publikoak. 

Salatzaileen arabera, Jerusalemgo tranbiak nazioarteko zuzenbide humanitarioa urratzen du. Ildo horretan, CAFeko administrazio kontseiluari eta sei filialetako zuzendariei pertsonen aurkako gerra krimena leporatzen diete.  

Salaketan hiru delitu aipatzen dituzte: biztanleak lurralde okupatuetara lekualdatzea, arraza segregazioa mantentzen laguntzea eta 1949ko Genevako Laugarren Konbentzioa urratzea.  

Aipaturiko tranbiak Jerusalem ekialdean okupatutako lurraldeak eta Jerusalem mendebaldea lotzen ditu, eta salatzaileek salatu dutenez, toki horien arteko integrazioa indartuz, auzo palestinarren zatiketa areagotzen laguntzen du CAFek

Espainiak kasua ikertzeko jurisdikzioa du, salatzaileen arabera. Azaldu dutenez, gertaerak Espainiatik kanpo gertatu arren, CAFen egoitza nagusia eta bere erabaki korporatiboak eta gobernu organoak Espainian daude. 

CAF taldeak eta Saphir eraikuntza enpresak osatutako kontsortzioak 2019an aukeratu zuten Jerusalemgo tren arinaren proiektua egiteko. CAF tranbiaren eraikuntzaz eta mantentzeaz arduratzen da Saphir Israelgo eraikuntza enpresarekin batera. Halaber, tranbiarako bagoiak ez ezik, seinaleztapen, energia eta komunikazio sistemak hornitzeko lanak egingo ditu.

Beasain Ekonomia

