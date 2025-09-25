NBE-REN TXOSTENA
Palestinako lur okupatuetan duen trenbide-proiektuak nazioartearen begiradapean jarri du CAF

Uztailean aurreratu zuen txosten batean, NBEk salatzen du CAF enpresak Israelen okupazio politikei etekina ateratzen diela.

Azken eguneratzea

CAF enpresa Nazio Batuen Erakundearen eta giza eskubideen aldeko erakundeen jomugan dago berriz ere, Jerusalem ekialdean Israelek bultzatutako legez kanpoko koloniak lotzen dituen tren arin bat eraikitzen ari delako. Erakunde horien arabera, trenbide-proiektu horrek lurralde palestinarren okupazioa sendotzen du eta konponbide politikoa zailtzen du.

NBEk Palestinarako duen errelatore berezi Francesca Albaneseren txosten baten arabera, euskal enpresak, mendebaldeko beste erakunde batzuek bezala, irabaziak eskuratzen ditu Israelen “legez kanpoko okupazioaren, apartheid-aren eta, orain, genozidioaren” kontura.

Urte hasiera arte, Jerusalemgo tranbiaren linea gorria luzatzeko lanetan hartu zuen parte akziodunen artean Eusko Jaurlaritza duen CAFek. Orain, berriz, linea berdea eraikitzen ari da; Ekialdeko Jerusalemgo legez kanpoko koloniak lotzen dituena.

Amnesty Internationaleko eta bestelako GKE batzuetako adituen arabera, trenbide-proiektu horrek sendotu egiten du Israelek Palestinako lurraldeetan egiten duen legez kanpoko okupazioa, eta gatazkari irtenbide politikoa ematea eragozten du.

CAF Saphir enpresa israeldarrarekin bat eginda aurkeztu zen Israelgo Gobernuaren lehiaketara. 2019ko urtarrilean, enpresa-batzordeak lizitaziotik erretiratzeko eskatu zion zuzendaritzari, proiektu horrek “nazioarteko legezkotasuna urratzen” zuela iritzita. "Munduko edozein hiritako eta, jakina, Jerusalemgo edozein tranbia-proiektu giza eskubideak eta nazioarteko legedia errespetatuz egin behar dela uste dugu", salatu zuen batzordeak ohar batean.

Uztailaren 3an NBEko Giza Eskubideen Kontseiluan Albanesek txostena aurkeztu ondoren, Amnesty Internationalek berriro azpimarratu zuen "tren arinak legez kanpoko asentamenduak mantentzen, legez kanpoko okupazioa sendotzen eta Israelek Jerusalem ekialdea anexionatzen" laguntzen duela.

Hori dela eta, CAFi eskatu zion “alde batera uzteko egitasmo hau eta Israelgo Gobernuak Palestinako Lurralde Okupatuan bultzatu dezakeen beste edozein”.

Asentamenduak lotzen dituzten trenak

Linea Gorria 13,8 km luze da eta 23 geltoki ditu. 2011n inauguratu zen, eta French Hill (hiriaren ipar-ekialdean), Givat HaMivtar eta Pisgat Ze 'ev legez kanpoko koloniak lotzen ditu. Azken hau Jerusalem ekialdeko koloniarik handiena da, 1967ko gerraren ondoren okupatu zuen Israelek eta 1980an alde bakarrez anexionatu zuen. Linea hori zabaltzearen ondorioz, gainera, tranbia lurralde okupatuetan dagoen Neve Yaakov kokaguneraino iritsi da.

Linea Berdea, ostera, 2026an inauguratzea espero dute. Hegoaldean dagoen eta dagoeneko 30.000 israeldar inguru bizi diren Gilo kokalekua eta Scopus mendiko Unibertsitatea lotuko dit, eta besteak beste, Jerusalem ekialdeko lurralde okupatuan dagoen Givat HaMatos kokalekutik igaroko da.

Aviv Tatarsky Israelgo Ir Amim gobernuz kanpoko erakundeko ikertzailea da eta Jerusalemgo ekialdearen okupazioa dokumentatzen lan egiten du. Bere ustetan, egitasmoaren garrantzia ez dago tren sarea handitzean, errepidez ere lotzen baitira, baizik eta azpiegitura publiko horrek Israelen okupazioa are gehiago normalizatzen duelako eta Israelen koloniak hirian hedatzea laguntzen duelako.

