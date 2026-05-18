Monica Garciak uste du sindikatu mediku batzuek grebari eusteko aparteko interesa dutela
Espainiako Osasun ministroaren ustez, "sindikatu mediko batzuek pizgarriren bat dute gatazkari eusteko, eta Estatutu Markoak dakartzan hobekuntzak sektoreko profesionalengana iristea saihesteko edo atzeratzeko". Era berean, Aragoi, Nafarroa, Kantabria, Asturias eta Galiziako erkidegoek grebari amaiera ematea lortu dutela nabarmendu du, eta gainerako erkidegoei "euren lana egiteko" eskatu die, "profesionalen lan-baldintzak eskumen autonomikoen menpe daudelako".
Kalera atera dira berriro medikuak, protesta egitera, urteko laugarren greba astearen hasieran
Donostia Ospitaleko anestesista Elena del Valek kazetarien aurrean hitz egin du protestetako batean, eta ziurtatu du "itxaropentsuago" daudela, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren bitartez, Osakidetzarekin bilerak hasi dituztelako, eta "badirudielako", aldarrikapenetako batzuk negoziatzen hasiko direla.
Gasteizko Udalak taxilarien guardiak arautu ditu, dekretu bidez
Dokumentuak larunbat eta jai bezperetarako guardien egutegia ezartzen du, 00:00etatik 08:00etara, eta tarte horretan gutxienez 50 taxi arituko dira zerbitzua ematen.
Etxebizitzen salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn, eta % 8,2 igo da Nafarroan
Donostian 418 etxebizitza salerosi dira 2026ko urtarrila eta apirila bitartean, aurreko hiruhilekoan baino % 26,8 gutxiago, eta iazko tarte berean baino % 30,8 gutxiago.
Banku-txartelari agur? Bizum bidezko ordainketa saltokietara iritsi da
NFC teknologiaren bidez egingo dira ordainketak, contactless metodoaz, erabiltzaileak Bizum aktibatuta duen banku-aplikazioaren edo Bizum Pay-ren diru-zorro digital berriaren bitartez. Ordainketa berehala egingo da, eta ez da bitartekaririk (Visa, Mastercard…) beharko. Massimo Cermelli ekonomialariaren ustez, Bizum "erakargarria izan daiteke; saltoki txiketarako, batik bat", komisioetan aurreztu dezaketelako.
Tubos Reunidosen enpresak "antolatutako" eta patronalak babestutako kanpaina bat egon dela salatu du ELAk
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak enpresak azken urteetan egindako "kudeaketa tamalgarria" gaitzetsi, eta "akziodunek 170 milioiko zorra" sortu dutela salatu du.
Amurrioko Tubos Reunidosko langileak lanera itzuliko dira, greba mugagabearen ostean
Batzordeak, hala ere, ez du baztertzen etorkizunean lanuzteei berriro ekitea, eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu ditu maiatzaren 26rako eta 28rako.
Ikuskizunetako langileek greba eguna dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
Sektorearentzako hitzarmen bat eskatzen dute lan-baldintza duinak bermatzeko. Ekitaldi asko bertan behera gelditu dira jada, eta gorabeherak espero dira gaur kontzertu, antzerki eta kongresuetan.
Greba mugagabea bertan behera utzi dute Tubos Reunidosen, eta bi mobilizazio egun iragarri dituzte, maiatzaren 26an eta 28an
Gaur Amurrioko lantegian bildu diren gehienek greba bertan behera uztea eta 24 orduko lanuzteak hastea erabaki dute. ELA, LAB eta ESK sindikatuek adierazi dutenez, hemendik aurrera, "erantzukizun gehiago" eskatuko dizkiete erakundeei, eta, beraz, bilerak deituko dituzte.
Tubos Reunidoseko langileak greba mugagabearen etorkizuna erabakitzeko batzarra egiten ari dira
Tentsio handia da Amurrioko lantegian, azken mugimendu sindikalen eta hartzekodunen konkurtsoaren osteko eszenatoki-aldaketaren ondoren.