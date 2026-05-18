Etxebizitzaren salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn, eta % 8,2 igo da Nafarroan
Martxoko urte arteko datuak eskuartean, Espainiako Estatuan ere behera egin du salerosketa kopuruak, % 2,2 hain zuzen ere.
Etxebizitzen salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn martxoan, 2025eko hilabete berarekin alderatuta, 2.139 salerosketarekin, eta % 8,2 igo da Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak astelehen honetan argitaratutako datuen arabera.
Martxokoa urte arteko lehen jaitsiera izan da aurten EAEn; izan ere, urtarrilean % 9,2 hazi zen eta otsailean % 0,3ko igoera txikia.
Eskualdatutako etxebizitzetatik, 2.139 izan ziren salerosketak, 1.104 oinordetzan utzi ziren, 65 dohaintzak, 2 trukeak eta 681 bestelako eragiketak.
Saldutako etxebizitza gehienak (1.968) libreak ziren, eta 171 babestuak. Erabilitakoak, ohi bezala, berriak baino gehiago izan ziren: 1.730 eta 409, hurrenez hurren.
Espainiako Estatuan, etxebizitzen salerosketaren beherakada areagotu egin zen martxoan, % 2,2ra iritsi arte, eta Kantabrian bakarrik ( % 15,4) jaitsi zen EAEn baino gehiago; Gaztela-Mantxa ( % 11,5) izan zen, berriz, Nafarroan baino gehiago igo zen erkidego bakarra.
