Etxebizitzaren salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn, eta % 8,2 igo da Nafarroan

Martxoko urte arteko datuak eskuartean, Espainiako Estatuan ere behera egin du salerosketa kopuruak, % 2,2 hain zuzen ere.

Etxebizitzak. Argazkia: EITB
Agentziak | EITB

Etxebizitzen salerosketa % 11,6 jaitsi da EAEn martxoan, 2025eko hilabete berarekin alderatuta, 2.139 salerosketarekin, eta % 8,2 igo da Nafarroan, Espainiako Estatistika Institutuak astelehen honetan argitaratutako datuen arabera.

Martxokoa urte arteko lehen jaitsiera izan da aurten EAEn; izan ere, urtarrilean % 9,2 hazi zen eta otsailean % 0,3ko igoera txikia.

Eskualdatutako etxebizitzetatik, 2.139 izan ziren salerosketak, 1.104 oinordetzan utzi ziren, 65 dohaintzak, 2 trukeak eta 681 bestelako eragiketak.

Saldutako etxebizitza gehienak (1.968) libreak ziren, eta 171 babestuak. Erabilitakoak, ohi bezala, berriak baino gehiago izan ziren: 1.730 eta 409, hurrenez hurren.

Espainiako Estatuan, etxebizitzen salerosketaren beherakada areagotu egin zen martxoan, % 2,2ra iritsi arte, eta Kantabrian bakarrik ( % 15,4) jaitsi zen EAEn baino gehiago; Gaztela-Mantxa ( % 11,5) izan zen, berriz, Nafarroan baino gehiago igo zen erkidego bakarra.

Banku-txartelari agur? Bizum bidezko ordainketa saltokietara iritsi da

NFC teknologiaren bidez egingo dira ordainketak, contactless metodoaz, erabiltzaileak Bizum aktibatuta duen banku-aplikazioaren edo Bizum Pay-ren diru-zorro digital berriaren bitartez. Ordainketa berehala egingo da, eta bitartekariak (Visa, Mastercard…) ezabatuko dira. Massimo Cermelli ekonomialariaren ustez, Bizum "erakargarria izan daiteke saltoki txikientzat batik bat", komisioetan aurreztu dezaketelako.

