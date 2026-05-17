Tubos Reunidosen enpresak "antolatutako" eta patronalak babestutako kanpaina bat egon dela salatu du ELAk
Mitxel Lakuntza ELA sindikatuko idazkari nagusiak enpresak azken urteetan egindako "kudeaketa tamalgarria" gaitzetsi, eta "akziodunek 170 milioiko zorra" sortu dutela salatu du.
Amurrioko Tubos Reunidoseko langileak lanera itzuliko dira astelehen honetan, grebaren ostean
Batzordeak, hala ere, ez du baztertzen etorkizunean lanuzteei berriro ekitea, eta oraingoz bi greba eta mobilizazio egun deitu ditu maiatzaren 26rako eta 28rako.
Ikuskizunetako langileek greba eguna dute gaur Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan
Sektorearentzako hitzarmen bat eskatzen dute lan-baldintza duinak bermatzeko. Ekitaldi asko bertan behera gelditu dira jada, eta gorabeherak espero dira gaur kontzertu, antzerki eta kongresuetan.
Greba mugagabea bertan behera utzi dute Tubos Reunidosen, eta bi mobilizazio egun iragarri dituzte, maiatzaren 26an eta 28an
Gaur Amurrioko lantegian bildu diren gehienek greba bertan behera uztea eta 24 orduko lanuzteak hastea erabaki dute. ELA, LAB eta ESK sindikatuek adierazi dutenez, hemendik aurrera, "erantzukizun gehiago" eskatuko dizkiete erakundeei, eta, beraz, bilerak deituko dituzte.
Tubos Reunidoseko langileak greba mugagabearen etorkizuna erabakitzeko batzarra egiten ari dira
Tentsio handia da Amurrioko lantegian, azken mugimendu sindikalen eta hartzekodunen konkurtsoaren osteko eszenatoki-aldaketaren ondoren.
Ekainaren 1era arte irekiko dute Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea
Gasteizko epaitegi batek Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate hartzekodunen borondatezko konkurtsoan deklaratu zituen joan den asteartean, eta PKF-Attest Concursal izendatu zuen horien konkurtso-administratzaile.
LAB Tubos Reunidosen greba bertan behera uzteko aukeraren alde agertu da, eta ESK-k luzatzearen alde egin du
Bi sindikatuek, ELArekin batera, batzarra deitu dute ostiralerako, lanuztearekin jarraitu ala ez erabakitzeko.
CAFen Beasaingo eta Irungo lantegietan enpresaren azken eskaintza ontzat eman dute
Hiru urteko iraupena izango du akordioak, eta, besteak beste, soldata igoera eta zenbait kolektibotan lan-orduak murriztea adostu dute. Enpresak konpromisoa hartu du gutxienez 190 langile kontratatzeko Beasainen, eta beste 40, Irunen.
Argiaren eta gasaren BEZaren murrizketa bertan behera geratuko da ekainaren 1ean, eta % 21era itzuliko da, prezioek behera egin baitute
Erregaien (gasolinak, gasolioak eta bioerregaiak, eta profesionalentzako gasolio itzulketa partziala) eta hidrokarburoen gaineko zergaren tasa murriztuak ekainaren 30era arte egongo dira indarrean, apirilean produktu horietarako inflazioa Gobernuak ezarritako % 15eko atalasetik gora baitago.
Urtearteko KPIa % 3,2raino apaldu da EAEn eta % 3raino Nafarroan, apirilean
Espainiako Estatuan, urtebeteko inflazioa bi hamarren murriztu da, % 3,2raino.