Tubos Reunidoseko langileak greba mugagabearen etorkizuna erabakitzeko batzarra egiten ari dira
Tentsio handia da Amurrioko lantegian, azken mugimendu sindikalen eta hartzekodunen konkurtsoaren osteko eszenatoki-aldaketaren ondoren.
Tubos Reunidoseko langileak 9:00etatik batzartuta daude Amurrioko lantegian, lan-gatazkaren estrategia eta greba mugagabearen norabidea birdefinitzeko.
Sindikatuak banatuta heldu dira batzarrera, langile batzuk lanera itzultzearen alde agertu baitira, enpresa hartzekodunen konkurtsoan sartu ondoren.
Azken orduotan, LABek ateak ireki dizkio grebaren jarraipena berriz aztertzeari, eta horrek sindikatuen arteko barne oreka alda dezake. Orain arte, CCOO eta UGT lanuztearen amaiera aztertzearen alde agertu dira, ELAk zalantza mantendu du eta ESK-k grebarekin jarraitzea defendatu du.
LABek hartuko duen jarrera erabakigarria izan go da; izan ere, langabezia etetea edo bozketa egitea planteatzen duten alderdiekin bat eginez gero, lanera itzultzearen aldeko gehiengoa eratu liteke.
Horrela, gatazkaren norabidea funtsezko puntu batera iritsiko da, plantilla zatituta eta enpresaren hartzekodunen konkurtsoak markatutako eszenatoki batekin, negoziazio-esparrua eta estrategia sindikalak aldatu baititu.
Ekainaren 1era arte irekiko dute Tubos Reunidoseko konkurtso-administratzaile izateko hautagaitzak aurkezteko epea
Gasteizko epaitegi batek Tubos Reunidos taldeko zazpi sozietate hartzekodunen borondatezko konkurtsoan deklaratu zituen joan den asteartean, eta PKF-Attest Concursal izendatu zuen horien konkurtso-administratzaile.
LAB Tubos Reunidosen greba bertan behera uzteko aukeraren alde agertu da, eta ESK-k luzatzearen alde egin du
Bi sindikatuek, ELArekin batera, batzarra deitu dute ostiralerako, lanuztearekin jarraitu ala ez erabakitzeko.
