Tubos Reunidos afronta una asamblea de trabajadores clave para decidir el futuro de la huelga indefinida
Los trabajadores de Tubos Reunidos están reunidos desde las 9:00 en asamblea en la planta de Amurrio, en la que se puede redefinir la estrategia del conflicto laboral y el rumbo de la huelga indefinida.
La asamblea llega en un contexto de división sindical, después de que parte de la plantilla ya se haya mostrado favorable a volver al trabajo tras la entrada de la empresa en concurso de acreedores.
En las últimas horas, LAB ha abierto la puerta a reconsiderar la continuidad de la huelga, lo que podría modificar el equilibrio interno entre sindicatos. Hasta ahora, CCOO y UGT se han mostrado más favorables a explorar el fin del paro, mientras ELA mantiene la incógnita y ESK defiende continuar con la huelga.
La posición que adopte LAB puede ser determinante, ya que, si se suma a las formaciones que plantean suspender el paro o someterlo a votación, podría configurarse una mayoría a favor del regreso al trabajo.
La dirección del conflicto llega así a un punto clave, con una plantilla dividida y un escenario marcado por el concurso de acreedores de la empresa, que ha cambiado el marco de negociación y las estrategias sindicales.
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