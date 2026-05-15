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Tubos Reunidos afronta una asamblea de trabajadores clave para decidir el futuro de la huelga indefinida

La situación en la planta de Amurrio entra en un momento de máxima tensión tras los últimos movimientos sindicales y el cambio de escenario tras el concurso de acreedores.
Tubos Reunidos Amurrio
Tensión en Tubos Reunidos Amurrio. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Tubos Reunidosek greba mugagabearen etorkizuna erabakitzeko funtsezko langileen batzarra egingo du
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EITB

Última actualización

Los trabajadores de Tubos Reunidos están reunidos desde las 9:00 en asamblea en la planta de Amurrio, en la que se puede redefinir la estrategia del conflicto laboral y el rumbo de la huelga indefinida.

La asamblea llega en un contexto de división sindical, después de que parte de la plantilla ya se haya mostrado favorable a volver al trabajo tras la entrada de la empresa en concurso de acreedores.

En las últimas horas, LAB ha abierto la puerta a reconsiderar la continuidad de la huelga, lo que podría modificar el equilibrio interno entre sindicatos. Hasta ahora, CCOO y UGT se han mostrado más favorables a explorar el fin del paro, mientras ELA mantiene la incógnita y ESK defiende continuar con la huelga.

La posición que adopte LAB puede ser determinante, ya que, si se suma a las formaciones que plantean suspender el paro o someterlo a votación, podría configurarse una mayoría a favor del regreso al trabajo.

La dirección del conflicto llega así a un punto clave, con una plantilla dividida y un escenario marcado por el concurso de acreedores de la empresa, que ha cambiado el marco de negociación y las estrategias sindicales.

Amurrio Economía

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