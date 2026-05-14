Aunque es primavera, mayo no da tregua. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar la noche de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El aviso estará activo entre las 21:00 horas de la noche del jueves y la misma hora del viernes por lluvias moderadas, persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica, con posibilidad de tormentas que el viernes podrían ir acompañadas de granizo, sobre todo en el litoral.



Además, desde las 21:00 horas de la noche del jueves y hasta las 09:00 de la mañana del viernes habrá otro aviso para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían llegar a los 3,5 metros.

Según la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet, las lluvias serán moderadas y persistentes hasta el viernes por la noche, con posibles tormentas y granizo en el litoral, mientras que el sábado la situación tenderá a mejorar, especialmente en la segunda mitad del día.