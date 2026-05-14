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Aviso amarillo por lluvias intensas con acumulaciones de hasta 60 litros/m² en 24 horas

El aviso estará activo entre las 21:00 horas de la noche del jueves y la misma hora del viernes. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco también activará otro aviso amarillo en la costa por mala mar con olas de hasta 3,5 metros en las primeras millas.

VITORIA, 19/11/2025.- Una mujer camina bajo un paraguas este miércoles en Vitoria, jornada en que los cielos estarán cubiertos en el País Vasco, con posibilidad de precipitaciones débiles a moderadas; los vientos soplarán con fuerza del noroeste; las temperaturas no experimentarán cambios, la cota de nieve descenderá hasta los mil metros y habrá posibilidad de heladas débiles en puntos de Álava. EFE/ L. Rico
Foto de archivo de EFE: lluvia en Vitoria-Gasteiz.
Euskaraz irakurri: Abisu horia ezarriko dute euriteengatik, 24 orduan metro karratuko 60 litro artean pila daitezkeelako
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EITB

Última actualización

Aunque es primavera, mayo no da tregua. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar la noche de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El aviso estará activo entre las 21:00 horas de la noche del jueves y la misma hora del viernes por lluvias moderadas, persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica, con posibilidad de tormentas que el viernes podrían ir acompañadas de granizo, sobre todo en el litoral.

Además, desde las 21:00 horas de la noche del jueves y hasta las 09:00 de la mañana del viernes habrá otro aviso para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían llegar a los 3,5 metros.

Según la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet, las lluvias serán moderadas y persistentes hasta el viernes por la noche, con posibles tormentas y granizo en el litoral, mientras que el sábado la situación tenderá a mejorar, especialmente en la segunda mitad del día.

Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

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