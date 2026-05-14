Aviso amarillo por lluvias intensas con acumulaciones de hasta 60 litros/m² en 24 horas
El aviso estará activo entre las 21:00 horas de la noche del jueves y la misma hora del viernes. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco también activará otro aviso amarillo en la costa por mala mar con olas de hasta 3,5 metros en las primeras millas.
Aunque es primavera, mayo no da tregua. El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco va a activar la noche de este jueves un aviso amarillo por precipitaciones persistentes en puntos de Bizkaia y Gipuzkoa, ya que se podrían acumular más de 60 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El aviso estará activo entre las 21:00 horas de la noche del jueves y la misma hora del viernes por lluvias moderadas, persistentes y muy abundantes en la vertiente cantábrica, con posibilidad de tormentas que el viernes podrían ir acompañadas de granizo, sobre todo en el litoral.
Además, desde las 21:00 horas de la noche del jueves y hasta las 09:00 de la mañana del viernes habrá otro aviso para la navegación en las dos primeras millas por olas que podrían llegar a los 3,5 metros.
Según la Agencia Vasca de Meteorología-Euskalmet, las lluvias serán moderadas y persistentes hasta el viernes por la noche, con posibles tormentas y granizo en el litoral, mientras que el sábado la situación tenderá a mejorar, especialmente en la segunda mitad del día.
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