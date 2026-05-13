La CAV multiplica por diez los casos de estudiantes identificados con altas capacidades

La Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ha multiplicado por diez la detección del alumnado con altas capacidades intelectuales y ha pasado de 747 estudiantes identificados en 2019, a 7327 casos actuales, gracias a un modelo de detección temprana implantado en centros públicos y concertados.

El I Congreso Internacional “Promoviendo el desarrollo de las Altas Capacidades Intelectuales en Escuelas Inclusivas”, organizado por el Gobierno Vasco y la Universidad de Deusto, ha reunido en Bilbao a 400 personas entre especialistas de universidades de referencia internacional como Berkeley, Connecticut, Utah Valley, Griffith (Australia) y Países Bajos, profesionales de la educación y familias interesadas en esta temática.

La apertura inaugural ha contado con la intervención de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, que ha valorado el compromiso del sistema educativo vasco con una educación inclusiva capaz de responder a la diversidad del alumnado.

El avance en la detección ha permitido reducir una infradetección histórica y ofrecer una respuesta educativa ajustada a alumnado que, en muchos casos, podía pasar desapercibido.

En 2019 el sistema educativo vasco tenía identificados únicamente 747 alumnas y alumnos con altas capacidades, apenas el 0,2 % del alumnado, mientras que actualmente registra 7327 casos identificados.

Este cambio se enmarca en el Plan de Atención Educativa para el Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, impulsado desde 2019 por el Departamento de Educación del Gobierno Vasco junto a la Universidad de Deusto, con el objetivo de visibilizar esta realidad, capacitar al profesorado, diseñar protocolos de identificación y, personalizar la respuesta educativa para esas personas.

"Las altas capacidades no describen un único perfil ni pueden abordarse desde respuestas uniformes. Detrás de cada alumno y cada alumna hay intereses, motivaciones, formas de aprender y necesidades muy diferentes", ha señalado la consejera.