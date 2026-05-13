La pasante del Topo entre Altza y Galtzaraborda se pondrá en servicio el 18 de julio

La pasante del Topo que unirá Altza (San Sebastián) y Galtzaraborda (Errenteria) se pondrá en servicio el próximo 18 de julio, según ha anunciado este miércoles la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca.



Esto supondrá, por una parte, que se acabará con el fondo de saco que es la estación de Altza, donde los trenes tienen que 'rebotar' y, por otra, que se estrenará la nueva estación soterrada de Pasai Antxo lo que permitirá desmantelar la antigua terminal y eliminar el viaducto, una barrera ferroviaria encajonada entre edificios.



García Chueca ha hecho este anuncio en el transcurso de una visita a las obras en la que ha estado acompañada por el viceconsejero Miguel Ángel Páez, el director general de ETS, Antonio López, y el director general de Euskotren, Javier Seoane.



La puesta en servicio de la variante entre las estaciones de Altza y Galtzaraborda permitirá ofrecer frecuencias de 7,5 minutos en todas las estaciones entre Amara y Pasaia ya que hasta ahora esa frecuencia existía únicamente hasta Herrera, con 15 minutos de espera en Altza y Pasaia, ha recordado el Ejecutivo autonómico en una nota.



La consejera ha anunciado asimismo que los ciudadanos que lo deseen podrán visitar las obras de la nueva estación de Pasaia entre los días 15 y 18 de junio para lo que se hará público unas semanas antes un calendario y el procedimiento para apuntarse.



La terminal se encuentra prácticamente terminada y la obra civil ferroviaria finalizará en junio, a falta de colocar la coralina del acceso y varios remates de carpintería metálica, tabiquería en recintos de ventilación y cuartos técnicos.



En Galtzaraborda, por su parte, se ha avanzado en la cimentación de muros y se trabaja tanto en su finalización, como en la losa de transición placa-balasto y la citada vía sobre balasto entre la salida del túnel y la propia estación.



Debido al avanzado estado del proyecto de cubrición existente en este punto, la red llegará en vía única a Galtzaraborda y en los próximos meses se continuará instalando la segunda vía.