HUELGA DEL PERSONAL MÉDICO
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Alberto Martínez vuelve a apelar a la responsabilidad del Ministerio de Sanidad para poner fin a la huelga del personal médico

El consejero de Salud del Gobierno Vasco Alberto Martínez
18:00 - 20:00
El consejero de Sanidad del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, hoy, en rueda de prensa. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Osasun Ministerioaren erantzukizuna eskatu du berriro Alberto Martinezek, medikuen grebari amaiera emateko
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EITB

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El consejero de Sanidad, Alberto Martínez, ha señalado que el Gobierno Vasco negocia algunas mejoras con los sindicatos, pero que aunque haya acuerdo se mantendrá la huelga del personal médico. 

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