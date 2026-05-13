La presidenta de Navarra, María Chivite, ha comenzado su comparecencia en la Comisión de Investigación sobre licitación y adjudicación de obras públicas del Gobierno Foral poniendo su "honestidad como aval" y afirmando que "nadie ha encontrado, ni encontrará delito" en su desempeño.

En primer lugar, ha señalado que "aunque parezca una obviedad, toda adjudicación se acoge a la ley foral y normativa vigente" y en ese sentido ha remarcado que hay una legislación y cumplen los controles internos, jurídicos, técnicos económicos, para a continuación afirmar que "se ha evidenciado que no ha habido injerencias políticas ni atisbo de corrupción" en su gobierno.

Al respecto ha manifestado que "nadie" puede señalarle ni a ella ni a su Gobierno "como implicados en delitos de adjudicaciones públicas".

"Pongo mi honestidad como aval, nadie ha encontrado ni encontrará delito en mi desempeño", ha remarcado.

En el caso concreto de la duplicación de los túneles de Belate ha precisado que "era una responsabilidad especialmente importante" ya que existía una amenaza de multa, estaba en juego la seguridad de las miles de personas que pasan por la zona y había una amenaza de cierre de túnel. "Hoy podemos reiterar que esa obra avanza, con toda la complejidad, que se está convirtiendo en una realidad", ha apostillado.