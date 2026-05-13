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Será noticia: Reunión del lehendakari Pradales con el papa León XIV en el Vaticano, viaje de Trump a China y estreno del documental "Enarak" en ETB1 y ETBON

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Vatican City (Vatican City State (Holy See)), 04/01/2026.- Pope Leo XIV delivers a speech to pilgrims from the window of the apostolic palace overlooking Saint Peter's square during his Sunday Angelus prayer in Vatican City, 04 January 2026. (Papa) EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI
El papa León XIV en el Vaticano. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Pradales lehendakariaren eta Leon XIV.a aita santuaren arteko bilera, Trumpen bidaia Txinara eta "Enarak" dokumentalaren estreinaldia ETB1en eta ETBONen
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este miércoles, 13 de mayo de 2026:

Reunión del lehendakari Pradales con el papa León XIV: El lehendakari, Imanol Pradales, acude hoy al Vaticano, donde participará en una Audiencia General invitado por el papa León XIV. La cita del lehendakari con el pontífice será a las 10:00 horas. Además, el lehendakari Pradales mantendrá una audiencia privada con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, a las 12:30 horas. 

- Viaje de Trump a China: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha avanzado que durante el encuentro que mantendrá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del viaje que iniciará por el gigante entre hoy y el viernes 15 de mayo, le pedirá que "abra" China a empresas estadounidenses, como las de los directivos que lo acompañan en esta histórica visita oficial.

Estreno del documental Enarak en ETB1 y ETBON: ETB estrena el documental sobre el grupo de música rock en euskera, Enarak. ETB1 ofrecerá el documental a las 22:15 horas en ETB1 y, posteriormente, estará disponible en ETBON. 

 

Imanol Pradales Papa León XIV Donald Trump China Política

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