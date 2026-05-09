Montejurra, 50 aniversario
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Ollo: "El objetivo eran los seguidores de un partido carlista que militaban en la lucha por la democracia"

nafarroa
18:00 - 20:00
Ana Ollo
Euskaraz irakurri: Ollo: "Demokraziaren aldeko borrokan ari zen alderdi karlista baten jarraitzaileak zituzten helburu"
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EITB

Última actualización

La Comisión de Memoria del Ayuntamiento de Estella ha organizado un acto con motivo del 50 aniversario de los sucesos de Montejurra de 1976, al que ha asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.

Política Navarra

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