ENTREVISTA EN EGUN ON

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Pedrosa: "La integración de los centros requiere trabajar con las familias; hay que reflexionar sobre por qué estamos haciendo esto, con datos"

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pedrosa: "Ikastetxeen integrazioak eskatzen du familiekin lanketa eta hausnarketa egin behar da hau zergatik egiten ari garen, datuekin"
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EITB

Última actualización

La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destaca en Egun On que en Álava se han realizado cinco integraciones, y "ha habido diez centros implicados", mientras que en Bizkaia se han integrado varios centros.

Educación Política

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