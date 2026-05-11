Pedrosa: "La integración de los centros requiere trabajar con las familias; hay que reflexionar sobre por qué estamos haciendo esto, con datos"
La consejera de Educación, Begoña Pedrosa, destaca en Egun On que en Álava se han realizado cinco integraciones, y "ha habido diez centros implicados", mientras que en Bizkaia se han integrado varios centros.
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Ollo: "El objetivo eran los seguidores de un partido carlista que militaban en la lucha por la democracia"
La Comisión de Memoria del Ayuntamiento de Estella ha organizado un acto con motivo del 50 aniversario de los sucesos de Montejurra de 1976, al que ha asistido la vicepresidenta segunda y consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, Ana Ollo.
Ernai pone fin a su IV congreso
La organización juvenil de la izquierda abertzale, Ernai, ha clausurado su cuarto congreso en Bergara. En ella se reafirman en dos compromisos: el compromiso con la juventud y el compromiso con Euskal Herria. En ese sentido, han asumido también la responsabilidad de politizar las necesidades y preocupaciones de la juventud e incorporarlas al proceso de liberación.
El PNV defiende que la igualdad "es una obligación democrática" en el homenaje a la labor de las mujeres jeltzales
El Partido Nacionalista Vasco ha llevado a cabo un acto de reconocimiento a la labor de las mujeres jeltzales con motivo del aniversario de Emakume Abertzale Batza, fundada en 1922, en un acto en el que ha subrayado que la igualdad "no es una opción política, sino una obligación democrática".
Homenajean al periodista José Luis López de Lacalle en el 26 aniversario de su asesinato
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Pradales alerta del auge autoritarismo y reclama una Europa "más ágil y cohesionada"
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