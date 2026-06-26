Rosa Martínez y Verónica Martínez aspiran a liderar Sumar con una candidatura conjunta

La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio.

Con este anuncio se confirma oficialmente este tándem para tratar de dirigir el partido que estaba ganando fuerza en los últimos días en el seno de la organización.

Unidad entre sectores

El objetivo de esta candidatura conjunta es construir una unidad entre los diferentes sectores, a fin de superar la fuerte crisis interna que atraviesa la formación.

De hecho, el registro oficial de la lista a la dirección del partido se dará en próximos días porque será de integración, al recalcar dichas fuentes que ese es el consenso mayoritario que existe entre los miembros del partido.

Tensión interna

Esta candidatura llega en un momento de enfrentamiento interno, una situación que ha estallado tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno entre duras críticas a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

En una carta a los miembros de la dirección, Moreno desveló que sobre Hernández pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores. De momento, la actual coordinadora general no ha desvelado si optará a seguir al frente del partido o en la dirección, o si por el contrario dará un paso a un lado.

Fuentes del sector crítico con Hernández exponen que ha perdido apoyos de forma significativa y que es muy complicado que vuelva a estar en la Ejecutiva con ese proceso de investigación abierto.

El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio.