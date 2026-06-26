Rosa Martínez y Verónica Martínez aspiran a liderar Sumar con una candidatura conjunta
La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, han anunciado este viernes que se presentarán como aspirantes a liderar la formación en su próxima asamblea general, que se celebrará el 11 de julio.
Con este anuncio se confirma oficialmente este tándem para tratar de dirigir el partido que estaba ganando fuerza en los últimos días en el seno de la organización.
Unidad entre sectores
El objetivo de esta candidatura conjunta es construir una unidad entre los diferentes sectores, a fin de superar la fuerte crisis interna que atraviesa la formación.
De hecho, el registro oficial de la lista a la dirección del partido se dará en próximos días porque será de integración, al recalcar dichas fuentes que ese es el consenso mayoritario que existe entre los miembros del partido.
Tensión interna
Esta candidatura llega en un momento de enfrentamiento interno, una situación que ha estallado tras la dimisión de la exsecretaria de Organización Laura Moreno entre duras críticas a la actual coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.
En una carta a los miembros de la dirección, Moreno desveló que sobre Hernández pesaba una investigación interna por trato vejatorio a trabajadores. De momento, la actual coordinadora general no ha desvelado si optará a seguir al frente del partido o en la dirección, o si por el contrario dará un paso a un lado.
Fuentes del sector crítico con Hernández exponen que ha perdido apoyos de forma significativa y que es muy complicado que vuelva a estar en la Ejecutiva con ese proceso de investigación abierto.
El plazo para presentar listas al grupo coordinador, el máximo órgano de dirección, termina el 30 de junio aunque las candidaturas se publicarán oficialmente el 5 de julio.
Te puede interesar
EH Bildu propone que el aeropuerto de Loiu se llame Lehendakari Agirre
EH Bildu ha propuesto que el aeropuerto de Loiu pase a llevar oficialmente el nombre del lehendakari José Antonio Agirre, una propuesta que el actual lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que se analizará.
Pradales pide a Sánchez cumplir el Estatuto y abrir una "nueva fase"
El lehendakari Pradales ha lanzado un claro mensaje al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, en el Parlamento Vasco, en el que ha asegurado que "queda mucho por hacer "y que en estos momentos exige" un alto nivel de negociación y ritmo. "El lehendakari ha subrayado que todo lo acordado debe cumplirse para mantener la confianza política y ha advertido de que el presidente del Gobierno español "se ha despistado" en sus compromisos sobre el autogobierno vasco. Pradales ha recordado que el presidente Sánchez ha mostrado su "firmeza" para seguir en el cargo y le ha pedido "la misma firmeza" en el cumplimiento definitivo del Estatuto de Gernika.
Díez Antxustegi: "El principal motivo del acuerdo que hemos alcanzado es que el euskera es central para el PNV"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha explicado los términos del acuerdo alcanzado con EH Bildu para dar seguridad jurídica al euskera en la Administración. Según ha indicado, la razón principal que ha motivado el acuerdo con la coalición abertzale es que “el euskera es una cuestión central” para su formación. En este sentido, ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de que queda ser un precedente de nuevos acuerdos.
El Parlamento Vasco aprueba tramitar la ley para agilizar proyectos económicos entre reproches de la oposición a PNV y PSE-EE
La tramitación de esta iniciativa, ha recibido el visto bueno del Pleno de la Cámara autonómica con los 39 votos a favor del PNV y el PSE-EE, y los 36 votos en contra de EH Bildu, PP, Sumar y Vox.
Aprobada la ley que permite participar a menores en espectáculos taurinos con reses pequeñas
Mientras ganaderos y aficionados han aplaudido la reforma, asociaciones animalistas la tachan de "retroceso" y anuncian que agotarán las vías judiciales para que la ley sea derogada.
Ibone Bengoetxea: “El espíritu de esta ley es mayor seguridad jurídica sin mayores exigencias"
La vicelehendakari, PNV y EH Bildu ponen en valor el acuerdo para garantizar la seguridad jurídica del euskera, mientras que PSE, PP, Sumar y Vox cuestionan esta modificación legal.
El Parlamento Vasco aprueba la reforma para reforzar la protección del euskera en las OPE
La modificación de la Ley de Empleo Público Vasco, impulsada por el PNV, busca reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo público. El texto ha salido adelante con el apoyo del PNV y la abstención de EH Bildu, mientras que el PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha votado en contra.
Egiari Zor pide reformar la ley de abusos policiales para que ninguna víctima quede "excluida"
La fundación ha trasladado al Gobierno Vasco 500 solicitudes de reconocimiento que fueron rechazadas al tramitarse fuera de plazo.
Discusión subida de tono entre Feijóo y Patxi López en el Congreso
El líder del PP ha mencionado al padre del portavoz del PSOE en el estrado y éste le ha respondido afirmando que el fundador de partido formaba parte del "gobierno de dictadura que le torturó y desterró".