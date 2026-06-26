Rosa Martinezek eta Veronica Martinez Barberok Sumar alderdia zuzentzeko hautagaitza bateratua aurkeztuko dute
Bustinduyren konfiantzako Estatu idazkariak eta Sumarrek Kongresuan duen bozeramaileak alderdia gidatzeko asmoa dutela iragarri dute.
Gizarte Eskubideen Estatu idazkari Rosa Martinezek eta Sumarrek Kongresuan duen bozeramaile Veronica Martinez Barberok ostiral honetan iragarri dute alderdia zuzentzeko hautagai gisa aurkeztuko direla, bat eginda, uztailaren 11n egingo den batzar nagusian.
Iragarpen horrekin, azken egunotan alderdiaren barruan indarra hartzen ari zen bikote politiko hori ofizialki baieztatu dute, alderdiaren gidaritza bere gain hartzeko helburuarekin.
Sektoreen arteko batasuna
Hautagaitza bateratuaren helburua alderdiaren barruko sektore ezberdinen arteko batasuna lortzea da, erakundeak duen barne krisi sakona gainditzeko.
Zuzendaritzarako zerrenda datozen egunetan erregistratuko da, integrazioko zerrenda izango baita. Iturri horiek nabarmendu dutenez, hori da alderdiko kideen artean dagoen gehiengoaren adostasuna.
Barne tentsioa
Hautagaitza barne gatazka betean aurkeztu da. Antolakuntza idazkari ohi Laura Morenok dimisioa eman ondoren lehertu da egoera, Sumarreko koordinatzaile nagusi Lara Hernandezi kritika gogorrak egin baitizkio.
Zuzendaritzako kideei bidalitako gutun batean, Morenok azaldu zuen barne ikerketa bat zegoela martxan Hernandezen aurka, langileei tratu iraingarria ematea salatu baitute.
Oraingoz, egungo koordinatzaile nagusiak ez du argitu alderdiaren buru izaten jarraitzeko edo zuzendaritzan jarraitzeko hautagai izango den edo kargua uzteko erabakia hartuko duen.
Hernandezen aurkako sektore kritikoko iturriek diotenez, babes handia galdu du, eta oso zaila izango da berriro Batzorde Exekutiboan egotea, ikerketa hori irekita dagoen bitartean.
Koordinazio Taldea —alderdiaren zuzendaritza organo gorena— osatzeko hautagaitzak aurkezteko epea ekainaren 30ean amaituko da, eta uztailaren 5ean argitaratuko dira ofizialki hautagaitzak.
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