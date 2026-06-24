DIPUTATUEN KONGRESUA
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Hitz gogorrak izan dituzte Feijook eta Patxi Lopezek Kongresuan

Iragarkia
18:00 - 20:00

Patxi Lopez, PSOEren bozeramailea Kongresuan.

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EITB

Azken eguneratzea

PPko buruak PSOEren bozeramailearen aita aipatu du oholtzan, eta hark erantzun dio alderdiaren sortzailea "torturatu eta erbesteratu zuen diktadurako gobernuaren" parte zela.

Psoe PP Alberto Núñez Feijóo Patxi Lopez Diputatuen Kongresua Politika

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