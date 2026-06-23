Agintaldiaren bigarren erdialderantz

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Pradales: "Asko dago egiteko; bide orriak euskal agendan sakontzea dakar"

Lehendakariak agintaldiaren lehen erdiaren balantzea egin du Ajuria Enean, ekitaldi instituzional batean. Bere hitzaldian, Euskadin lantzen den egonkortasuna nabarmendu du, "oso ezegonkorra" den testuinguru globalean aurrerapena, ongizatea eta autogobernua bermatzeko faktore erabakigarri gisa.

VITORIA, 23/06/2026.- El lehendakari, Imanol Pradales (i), ha presidido este martes en el Palacio de Ajuria Enea en Vitoria el acto de celebración del ecuador de la XIII Legislatura del Gobierno Vasco, en el que han participado miembros de su gabinete como Mikel Torres (3i) o Ibone Bengoetxea (2i), entre otros. EFE/ Adrián Ruiz Hierro

Imanol Pradales lehendakaria, zeregin horretan emandako bi urteen balantzea egiteko ekitaldian. Argazkia: EFE

author image

EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakariak agerraldia egin du gaur eguerdian Ajuria Enean, bere Gobernuaren bi urteko kudeaketaren balantzea azaltzeko. Ekitaldian, EAJ-PSE gobernu koalizioaren ibilbide-orri estrategikoa zehaztu du eta, besteak beste, Euskadiren egonkortasuna nabarmendu du, ongizatean eta autogobernuan aurrera egiteko bizi dugun mundu nahasi eta ezegonkorraren aurrean.

Lidergo partekatuan oinarritutako eredua

Pradalesek sailburuak izan ditu lagun hitzaldian, eta guztiei eskerrak emateaz gain, legegintzaldian izadako lidergo partekatua nabarmendu nahi izan du: "Gobernu baten zeregina norabidea markatzea da, baina horrek ez du esan nahi bakarrik gobernatu behar denik; erakundeekin, enpresekin, gizarte-eragileekin eta, jakina, herritarrekin batera egin beharreko lana da, denon artean indarrak batuz", adierazi du.

Gobernua osatu zenetik eta euskal gizartearen aurrean aurkeztu zenetik bi urte igaro direnean, lehendakariak aitortu du hilabete "oso trinkoak" izan direla, ziurgabetasun handikoak: "Asko erein dugu, pixkanaka uzta jaso ahal izateko", esan du. Ildo horretan, iragarri du Eusko Jaurlaritzak dagoeneko bere programaren % 80 jarri duela martxan. "Hau da gure bidea; agian ez da azkarrena izango, ezta errazena ere, baina bai zuzena", ziurtatu du, eta esan du formula magikoak eta etsipena alde batera utzi behar direla.

Ibilbide-orria hurrengo bi urteetarako

Nolanahi ere, Pradalesek ohartarazi du asko dagoela egiteko eta Gobernuak ezin duela "erritmoa jaitsi", ezta kanpoko zarata politikoarekin indarrak galdu ere. Helburu nagusia euskal agenda lehenestea izango dela adierazi du. 

Hala, Gobernuak bultzada sendoa emango dio legegintza-egutegiari funtsezko proiektu berriekin; horien artean nabarmendu ditu Unibertsitateen Legea, Euskal Kultura Sistemarena, Administrazioa Bizkortu eta Sinplifikatzeko Legea, Turismorena, Nekazaritza eta Elikadura Iraunkorrarena, eta Tratu Berdintasunari eta Diskriminaziorik Ezari buruzkoari, besteak beste.

Legegintzaldiaren erronkak: etxebizitza, osasuna eta autogobernu eredu berrira

Zerbitzu publikoei dagokienez, Pradalesek Osakidetzako EPEa amaitzea, Ertzaintzan 8.000 agente lortzea eta hezkuntza-emaitzak hobetzeko zein segregazioari aurre egiteko 700 profesional txertatzea lehenetsi du.

Era berean, migrazioaren erronkari heltzea, euskararen erabilera sozialean jauzi kualitatiboa ematea eta Gernikako Estatutua osatu ostean autogobernu sistema berri baterantz aurrera egitearen alde egin du. 

Lehendakariak balantzeari amaiera eman dio 15 sailburuei "erritmoa" eskatuz agintaldiaren geratzen den erdirako: "Lanaren erdia geratzen zaigu eta ezin gara despistatu".

Eusko Jaurlaritza Imanol Pradales EAJ-PNV PSE EE Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X