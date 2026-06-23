Pradales: "Queda mucho por hacer; la hoja de ruta implica profundizar en la agenda vasca"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha comparecido este mediodía en Ajuria Enea para exponer el balance de gestión de su Ejecutivo. El acto oficial ha servido para trazar de forma clara la hoja de ruta estratégica de la coalición de gobierno PNV-PSE con vistas a la segunda mitad del mandato. Este evento supone el primer gran examen de un Ejecutivo volcado en consolidar la estabilidad como un factor indispensable para el progreso, el bienestar y el autogobierno de Euskadi en un mundo "convulso e incierto".

Un modelo basado en el liderazgo compartido

Pradales, que ha estado acompañado por los consejeros y consejeras de su gabinete, ha agradecido su labor como compañeros de viaje durante este tiempo. Según ha subrayado, las bases de la acción de su Ejecutivo se asientan firmemente sobre la idea de un liderazgo compartido:

"La tarea de un gobierno consiste en marcar el rumbo, pero eso no significa gobernar en solitario; es un trabajo que debe realizarse en común con las instituciones, las empresas, los agentes sociales y, por supuesto, la ciudadanía, sumando fuerzas entre todos".

Al cumplirse exactamente dos años desde la constitución del Ejecutivo, el lehendakari ha reconocido que han sido meses muy intensos, marcados por jornadas de gran incertidumbre en las que "hemos sembrado con fuerza para, poco a poco, poder recoger la cosecha".

En este sentido, ha anunciado que el Gobierno Vasco ya ha puesto en marcha el 80 % de su programa. "Este es nuestro camino" que quizás no sea el más rápido y tampoco el más sencillo pero sí "el correcto", ha asegurado. "Este es nuestro camino; quizás no sea el más rápido ni el más sencillo, pero sí el correcto", ha asegurado, rechazando las fórmulas mágicas o la resignación ante la vulnerabilidad social.

Una ambiciosa hoja de ruta legislativa para los próximos dos años

De cara al futuro inmediato, Pradales ha advertido de que "queda mucho por hacer" y que el Gobierno no puede bajar el ritmo ni despistarse a pesar del ruido político exterior. El objetivo principal será priorizar la agenda vasca redoblando esfuerzos en sus tres grandes pilares: fortalecer los servicios públicos, invertir en la transformación y reforzar el sentido de comunidad, huyendo de la crispación y fomentando el diálogo.

Para lograrlo, el Ejecutivo dará un impulso decidido al calendario legislativo con nuevos proyectos clave, entre los que destacan la Ley de Universidades, la del Sistema Vasco de Cultura, la de Agilización y Simplificación Administrativa, la de Turismo, la de Agricultura y Alimentación Sostenible, y la de Igualdad de Trato y No Discriminación.

Los retos de la legislatura: de la inversión en vivienda y salud al nuevo modelo de autogobierno

En materia de servicios públicos, Pradales ha priorizado culminar la OPE de Osakidetza, alcanzar los 8000 agentes en la Ertzaintza e incorporar 700 profesionales para mejorar los resultados educativos frente a la segregación.

Asimismo, ha abogado por afrontar el reto de la migración, dar un salto cualitativo en el uso social del euskera y avanzar hacia un nuevo sistema de autogobierno tras culminar el Estatuto de Gernika.

El lehendakari ha cerrado el balance exigiendo "ritmo" a los 15 consejeros de la coalición ante la mitad del mandato restante: "Nos queda la mitad del trabajo y no podemos despistarnos".