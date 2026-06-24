Feijook hauteskundeak deitzeko eskatu dio beste behin Sanchezi: "Zu zara ustelen arteko lotura politikoa"
Euren agerraldietan, EH Bildu eta EAJ kritiko agertu dira Espainiako Gobernuarekin, eta legealdiari zentzua emateko eskatu diote Pedro Sanchez presidenteari.
Tentsioa maila gorenean egon da gaur ere Diputatuen Kongresuan. Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egin du Behe Ganberan, bere gertukoei eta PSOE alderdiari eragiten dioten auzi judizialen inguruan hitz egiteko. Urtea hasi zenetik, bigarren aldiz eman ditu azalpenak, ustelkeria politikoarekin lotutako kasuei buruzko saio monografikoan.
Sanchezen agerraldiaren ondoren, gainerako talde politikoetako eledunek hartu dute hitza banan-banan, eta aurreikusi zitekeen bezala, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruaren txanda iritsi denean giroa erabat gaiztotu da.
Feijook gogor hitz egin du Sanchezen aurka, eta "antolatutako ustelkeria sistema" baten buru izatea egotzi dio. "Zu zara ustelen arteko lotura politikoa (..) Zu zara ustelkeria", esan dio.
Legealdia "ahituta" ikusten du buruzagi popularrak eta, haren hitzetan, egungo giro politikoa "normaltasun demokratikoarekin bateraezina" da. Horregatik, hauteskundeak berehala deitzeko eskatu du.
EH Bildu
Bere aldetik, Mertxe Aizpurua EH Bilduko eledunak garbi esan du bere koalizioak ez duela inolaz ere hauteskundeak aurreratzea erraztuko. PPri eta Voxi ez diotela "alfonbra gorria" jarriko azaldu du.
Hori esan ondotik, Sanchezi eskatu dio "paralisi egoera" atzean utzi eta PPk eta Voxek "antolatutako ofentsiba politiko, judizial eta mediatikoari aurre" egiteko.
Halaber, adierazi du orain Gobernuaren kontra ari den "sistema hori" bere garaian PSOEk eraikitakoa dela. "Sozialistek hamarkada askotan eraikitako arkitektura politikoa da", esan du.
Aizpuruaren arabera, ezker abertzaleak aspaldi utzi zion "kasualitateetan sinesteari", tartean polizia indarrak eta epaile espainiarrak daudenean.
EAJ
Bestalde, Maribel Vaquero EAJren Kongresuko bozeramaileak PPri egotzi dio jeltzaleekin "obsesioa" izatea, besteak beste, Tubos Reunidos enpresak jasotako laguntzen harira zabaldutako informazioak aipatuta. "Inor ez bada zuengana hurbiltzen, zuek zarete gogoeta egin behar duzuenak, eta ez gu", esan du.
EAJri azalpenak eskatzen ari direnei Vaquerok azaldu die bere alderdiak "Euskadiren alde lan" egiten duela, "industriaren eta enpleguaren iraunkortasunaren alde".
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