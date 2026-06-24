Feijóo exige a Sánchez que convoque elecciones: "Usted es el nexo político corruptor"
Debate de alto voltaje en el Congreso de los Diputados. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles en la Cámara Baja por los casos judiciales que afectan al PSOE y a su entorno. Se trata de la segunda comparecencia parlamentaria específica en un año sobre casos de corrupción.
Tras la intervención del presidente, los portavoces del resto de los grupos parlamentarios han ido tomando la palabra, y ha sido entonces cuando el tono de la confrontación se ha elevado, sobre todo, cuando ha llegado el turno del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
El portavoz popular ha acusado a Sánchez de estar al frente del "sistema organizado de corrupción" que se gestó, operó y benefició a su entorno más inmediato, y ha concluido que él es el "nexo político corruptor". "La corrupción es usted", le ha dicho.
Legealdia "ahituta" ikusten du buruzagi popularrak eta, haren hitzetan, egungo giro politikoa "normaltasun demokratikoarekin bateraezina" da. Horrekgatik, hauteskundeak berehala deitzeko eskatu du.
EH Bildu
Bere aldetik, Mertxe Aizpurua EH Bilduko eledunak garbi esan du bere koalizioak ez duela inolaz ere hauteskundeak aurerratzea erraztuko. PPri eta Voxi ez diotela "alfonbra gorria" jarriko
, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rechazado facilitar un adelanto electoral y ha pedido al presidente español "revertir la parálisis" legislativa del Gobierno y pasar a la "ofensiva" contra lo que considera una "operación política, judicial, policial y mediática perfectamente orquestada" de PP y Vox contra el Ejecutivo. Ha recalcado que su formación no va a poner una "alfombra roja" a PP y Vox para llegar al poder.
En todo caso, ha apuntado que ese mismo sistema que ahora actúa contra Sánchez y el Gobierno fue construido por un PSOE que "participó durante décadas en la constitución de toda esta arquitectura política estatal". "Los independentistas vascos hace mucho tiempo que dejamos de creer en las casualidades cuando a las fuerzas policiales y judiciales españolas se refiere", ha subrayado Aizpurua.
PNV
En su intervención, la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha reprochado este miércoles al líder del PP su "obsesión" con el partido nacionalista a cuenta de las informaciones sobre posibles irregularidades en las ayudas de la la empresa Tubos Reunidos y le ha avisado: "Si nadie se mueve hacia ustedes, el que tiene que hacérselo mirar son ustedes, y no nosotros".
Vaquero ha aprovechado para dirigirse a Feijóo en relación con "la maraña de informaciones acusatorias" que, según ha dicho, desde el PP se están realizando sobre las diferentes reuniones mantenidas por dirigentes de su partido sobre el rescate a Tubos Reunidos y su supuesta relación con la trama dirigida por el exsecretaria de Organización del PSOE, Santos Cerdán, imputado por corrupción.
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