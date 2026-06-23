EAJk onartu egin du Espainiako Gobernuarekin harremana izan duela Tubos Reunidosen egoera bideratzeko, baina adierazi du Leire auziarekin ez duela loturarik
Alderdi jeltzalearen esanetan, Arabako enpresaren egoeraz arduratzeko egindako bilerak konpainia estrategikoei laguntzeko egindako lanaren parte izan ziren. Bestalde, PPk galdetu du PSOErekin zuten harreman horrek "baldintzatzen" ote duen "Pedro Sanchezi laguntzen jarraitzea".
EAJk onartu du bilerak eta harremanak izan zituela Espainiako Gobernuko kideekin Tubos Reunidosen egoeraz galdetzeko, baina ukatu egin du Auzitegi Nazionalak ikertutako Leire sarearekin zerikusirik izatea.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) txosten batek EAJ Leire auziarekin nahastu ostean etorri da alderdiaren erreakzioa. Dokumentuaren arabera, Andoni Ortuzar alderdiko orduko presidenteak interesa agertu zuen Tubos Reunidosi emandako dirulaguntzen inguruan.
Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epaileak zuzentzen duen ikerketa prozedura judizialetan eta laguntza publikoak ematean eragina izan zezakeen ustezko sare bat ikertzen ari da. Aztertutako gaien artean, Tubos Reunidosek jasotako 112,9 milioi euroko maileguarekin lotutako komisio baten ordainketa dago.
EAJko iturriek defendatu dutenez, Espainiako Gobernuarekin eta hainbat enpresarekin izandako harremanak euskal ekonomiarentzat estrategikotzat jotzen dituzten konpainiei laguntzeko borondatearen ondorio dira. Ildo horretan, ziurtatu dute kontaktuak esparru publikoan zein pribatuan izan direla, enpleguan eta industria-sarean eragin handia duten enpresen egoeraz arduratzeko.
Alderdiaren arabera, euskal herritarren ongizatearen defentsan, zuzeneko eta zeharkako lanpostu ugari dituzten konpainien egoera gertutik jarraitu behar da.
Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH edo CAF bezalako enpresekin zerikusia duten gaietan ere inplikatu direla gogorarazi dute jeltzaleek, erakundeetako ordezkariekin bilerak eginez eta kaltetutako konpainiekin harremanetan jarriz.
EAJk ziurtatu du horrelako kudeaketak egiten jarraituko duela beharrezkotzat jotzen duenean, eta adierazi du beste alderdi batzuk ere, Euskal Herrikoak zein Estatukoak, interesa dutela enpresen egoeraz.
Hala ere, alderdiak distantzia ezarri nahi izan du Auzitegi Nazionalak ikertutako jarduerekin. Alderdiak azpimarratu du ez duela inolako erantzukizunik, ezta loturarik ere hirugarrenek aldi berean egindako jarduketekin, ikerketaren arabera Leire Diez militante sozialista ohiak, Vicente Fernandez SEPIko presidente ohiak eta Antxon Alonso enpresaburuak osatutako taldeari dagokionez.
PPk azalpenak eskatu ditu
Cuca Gamarra PPko buruzagiak Leire auziko sumarioan sartzeari buruzko azalpenak emateko eskatu dio EAJri, eta PSOErekin zuten harreman horrek Pedro Sanchezi babesa ematen jarraitzea "baldintzatzen" ote duen azaltzeko.
Kazetariek galdetuta, Gamarrak "azalpenak" emateko eskatu dio EAJri, orain Aitor Esteban buru duen alderdiari, eta PPk azalpen horiek eman arte itxarongo duela adierazi du, "Alderdi Sozialistarekin duten harremana Pedro Sanchezi babesa ematen jarraitzea baldintzatzen ari bada".
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