El PNV admite contactos con el Gobierno de España por Tubos Reunidos, pero niega cualquier relación con la trama Leire
El PNV ha reconocido que mantuvo reuniones y contactos con miembros del Gobierno de España para interesarse por la situación de Tubos Reunidos, aunque ha negado cualquier relación con la denominada trama Leire, investigada por la Audiencia Nacional.
La reacción del partido llega después de que un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil situara al PNV en el denominado caso Leire. Según el documento, el entonces presidente del partido, Andoni Ortuzar, mostró interés por las ayudas concedidas a Tubos Reunidos.
La investigación, que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, analiza una supuesta trama que habría tratado de influir en procedimientos judiciales y en la concesión de ayudas públicas. Entre los asuntos investigados figura el pago de una comisión relacionada con el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.
Fuentes del PNV han defendido que los contactos mantenidos con el Gobierno de España y con distintas empresas responden a la voluntad de apoyar a compañías que consideran estratégicas para la economía vasca. En este sentido, han asegurado que la formación ha actuado tanto en el ámbito público como en el privado para interesarse por la situación de empresas con un elevado impacto en el empleo y en el tejido industrial.
El partido sostiene que la defensa del bienestar de la ciudadanía vasca pasa por seguir de cerca la situación de compañías de las que dependen numerosos puestos de trabajo directos e indirectos.
Los jeltzales han recordado que también se han implicado en asuntos relacionados con otras empresas como Talgo, Astilleros Balenciaga, BSH o CAF, mediante reuniones con representantes institucionales y contactos con las compañías afectadas.
El PNV ha asegurado que continuará realizando este tipo de gestiones cuando lo considere necesario y ha señalado que otros partidos, tanto vascos como estatales, también se interesan por la situación de las empresas.
No obstante, la formación ha querido marcar distancias con las actividades investigadas por la Audiencia Nacional. El partido subraya que no tiene ninguna responsabilidad ni relación con las actuaciones que pudieran haber llevado a cabo terceras personas de forma paralela, en referencia al grupo que, según la investigación, habrían integrado la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
El PP pide explicaciones
La dirigente del PP, Cuca Gamarra ha pedido este martes al PNV que dé explicaciones sobre su inclusión en el sumario del caso Leire, y que explique también si esa relación que tenían con el PSOE está "condicionando" que "sigan apoyando a Pedro Sánchez".
La vicesecretaria de regeneración institucional del PP lo ha expuesto así en declaraciones a la prensa a su llegada al Senado para asistir a un acto por las víctimas del terrorismo en el que participa el exlíder de su partido José María Aznar.
Preguntada por los periodistas, Gamarra ha pedido al PNV que "dé explicaciones", partido ahora presidido por Aitor Esteban, y ha señalado que desde el PP van a esperar a esas explicaciones, que tendrían que incluir "si su relación con el Partido Socialista es lo que está condicionando que sigan apoyando a Pedro Sánchez".
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