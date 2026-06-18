Abierto el plazo para que los inversores muestren su interés por Tubos Reunidos

La jueza de lo mercantil de Vitoria-Gasteiz que gestiona el concurso de acreedores de Tubos Reunidos ha abierto el plazo para que los inversores que estén pensando en comprar la firma presenten un documento mostrando su interés. Asimismo, ha aceptado la petición del administrador concursal para dar prioridad a la venta del grupo completo.

La jueza ha publicado esta semana dos autos y un documento anexo con las reglas presentadas por el administrador concursal (PKF Attest) para regular el proceso de venta.

En uno de los autos declara en concurso voluntario de acreedores a Tubos Reunidos S.A., cabecera del grupo. El resto de siete sociedades de este grupo ya estaban en concurso, pero, como la cabecera cotiza en bolsa, esta declaración tenía que pasar por la CNMV. En este caso, ha nombrado al mismo administrador concursal que tienen el resto de las empresas.

En el otro auto da por comunicadas las reglas que la administración concursal ha presentado para regular el proceso de oferta.

Tal y como el administrador informó a los miembros del comité de empresa, primero se intentará vender todo el grupo, todo el "perímetro". El texto explica que, en un primer momento, "se van a primar las propuestas que se ajusten al marco máximo y supongan una transmisión unitaria de la unidad productiva o la compra de todas las compañías".

En caso de que no se consiguiera, el siguiente paso sería la liquidación, con la venta de la empresa por lotes.

La jueza ha establecido los pasos a seguir y los plazos para llevar a cabo los trámites:

En primer lugar, los potenciales compradores deberán enviar un correo electrónico al juzgado.

Una vez recibido el correo, tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles para mandar una carta de confidencialidad mostrando su interés por el grupo.

Después se establece otro plazo de 30 días hábiles para que los que hayan entregado la carta puedan comprobar el estado de la empresa y hacer lo que se llama "visita de contacto": acceder a sus cuentas (la 'due diligence'), visitar las plantas y reunirse con dirección y sindicatos.

Si deciden continuar, tendrían que presentar la oferta final.

Las instituciones vascas han explicado que en las últimas semanas ha habido inversores que han preguntado por la firma, aunque la deuda acumulada de 263 millones (150 de ellos con la SEPI) dificulta el proceso. La situación se ha complicado aún más con el registro por parte de la UCO de las oficinas de Tubos en el marco de una pieza secreta que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz