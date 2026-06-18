Zabalik dago Tubos Reunidos erosteko interesa agertzeko epea
Hartzekodunen konkurtsoa kudeatzen duen epaileak erosketa-prozesua aktibatu du eta konkurtso-administratzaileak prozesua bideratzeko jarritako arauak onartu ditu. Lehentasuna ematen dio talde osoa saltzeari.
Tubos Reunidosen hartzekodunen lehiaketa kudeatzen duen Gasteizko merkataritza-arloko epaileak erosketa prozesua martxan jarri du eta epeak zehaztu ditu. Halaber, talde osoaren salmentari lehentasuna emateko administratzaileak hartutako konpromisoari eutsi dio.
Epaileak aste honetan bi auto eta salmenta prozesua arautzeko konkurtso administratzaileak (PKF Attest) aurkeztutako arauak jasotzen dituen dokumentu bat argitaratu ditu .
Autoetako batean, hartzekodunen borondatezko lehiaketan sartu du Tubos Reunidos S.A., taldeko enpresa nagusia. Gainerako zazpi sozietateak lehiaketan sartuta zeuden dagoeneko, baina enpesa nagusiak burtsan kotizatzen duenez, adierazpen hori CNMVk gainbegiratu eta onartu beharra zeukan. Enpresa nagusiarentzako ere gainerako konpainiek duten administratzaile bera izendatu du.
Beste autoan jakinarazitzat jotzen ditu administratzaileak prozesua arautzeko proposatu dituen neurriak.
Administratzaileak enpresa-batzordeko kideei jakinarazi zien bezala, lehenik eta behin talde osoa saltzen saiatuko dira, "perimetro" osoa. Testuak azaltzen duenez, hasiera batean, "esparru maximora egokitzen diren proposamenak lehenetsiko dira, ekoizpen-unitatearen transmisio bateratua edo konpainia guztien erosketa dakartenak".
Lortzen ez bada, hurrengo urratsa likidazioa izango da, enpresa zatika salduta.
Jarraitu beharreko urratsak eta izapideak egiteko epeak ezarri ditu epaileak:
- Lehenik eta behin, erosle potentzialek mezu elektroniko bat bidali beharko dute epaitegira.
- Posta jaso ondoren, gehienez 5 egun balioduneko epea izango dute Konfidentzialtasun-gutun bat bidaltzeko, taldearekiko interesa adieraziz.
- Ondoren, 30 egun balioduneko beste epe bat ezartzen da, gutuna aurkeztu dutenek enpresaren egoera egiaztatu eta "harremanetarako bisita" deritzona egin dezaten: beren kontuetara sartu ("due diligence"), lantegiak bisitatu eta zuzendaritzarekin eta sindikatuekin bildu.
- Jarraitzea erabakitzen badute, azken eskaintza aurkeztu beharko dute.
Euskal erakundeek azaldu dutenez, azken asteetan inbertitzaileek sinaduraz galdetu dute, baina 263 milioiko zorrak (horietako 150 SEPIrekin) prozesua zailtzen du. Egoera are zailagoa izan da UCOk Tubos enpresaren bulegoak miatu ondoren. Santiago Pedraz Auzitegi Nazionaleko epailea ikertzen ari den pieza sekretu baten baitan egin zen miaketa.
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