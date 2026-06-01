El administrador concursal asegura que tratará de salvar todo Tubos Reunidos, no por lotes
El administrador concursal de Tubos Reunidos apuesta por encontrar un socio inversor para la empresa que le dé viabilidad a futuro, aunque hoy en día no hay ninguna oferta en firme. Asimismo, ha asegurado que tratará de salvar “toda” la empresa, sin que tenga que venderla por lotes.
Este lunes se ha reunido el administrador concursal, la consultoría PKF Attest, con los sindicatos de la factoría de Amurrio, la principal del grupo con 870 operarios, y esta tarde tiene previsto otro encuentro con el comité de la fábrica en Valle de Trápaga.
Por otra parte, el administrador concursal ha anunciado que no se va a aplicar el ERE, que estaba judicializado por la mayoría del comité de empresa de Amurrio, por lo que no se va a llevar a cabo la salida de los cerca de 190 trabajadores prevista en el expediente en un plazo de año y medio.
También ha indicado que hay dinero en la caja para hacer frente a los sueldos de los trabajadores hasta verano, si se sigue trabajando con normalidad y generando ingresos para pagar las nóminas.
Los sindicatos han señalado que, tras esta decisión del administrador, retirarán la demanda contra el ERE, con lo que el juicio previsto el 7 de julio en el Tribunal Superior Vasco por el ERE no se celebrará.
Tampoco se aplicará otro de los puntos contemplados en el plan de plan de viabilidad presentado por la dirección, como es el cierre de la acería de la planta de Amurrio.
La administración concursal, convencida de que hay posibilidad de lograr un socio inversor, trabajará para favorecer la entrada de inversores en un proceso que durará varios meses.
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