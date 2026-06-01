Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 1 de junio de 2026:

- Reunión clave por la huelga del personal médico: Representantes del Ministerio de Sanidad y del Comité de Huelga médica vuelven a reunirse hoy para retomar el diálogo en medio del conflicto planteado por el anteproyecto de ley de Estatuto Marco, y antes de la semana de paros convocada por los sindicatos médicos que lo conforman para el mes de junio. La próxima convocatoria de huelga será del 15 al 19 de junio.

- Inicio de la temporada de baño: Hoy arranca la temporada de baño en los arenales de Bizkaia y en Donostia/San Sebastián y Zarautz. Sin embargo, en el resto de playas de Gipuzkoa habrá que esperar hasta mediados de junio. Desde hoy estará prohibido fumar y usar altavoces en las playas de Donostia.

- Rueda de prensa del Ayuntamiento de Errenteria: La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, comparece ante los medios de comunicación a raíz de las denuncias por agresiones contra un profesor de Xenpelar Bertso Eskola y comportamientos sexistas del director de Kukai, Jon Maya.