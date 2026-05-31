A PARTIR DEL 1 DE JUNIO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Este lunes arranca la temporada de baño en Euskadi, con el 87 % de las zonas con una calidad del agua óptima

El Departamento de Salud recomienda no bañarse en Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (ría, Mendexa) y Portu Txiki (Zierbena).
SAN SEBASTIÁN, 22/05/2026.- Vista de la playa de La Concha de San Sebastián, este viernes, donde de nuevo se han superado los 30º. EFE/Javier Etxezarreta
Tiempo veraniego en Donostia-San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Astelehen honetan hasiko da bainu denboraldia Euskadin, eremuen % 87an uraren kalitate ezin hobea delarik 
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La temporada de baño en comienza oficialmente mañana, lunes 1 de junio, en en la mayoría de las 46 zonas censadas en Euskadi para bañarse: 41 en la costa y 5 en el embalse de Ullibarri-Gamboa.

Según el Departamento de Salud, la evaluación sanitaria más reciente evidencia que 40 de estas zonas presentan una calidad del agua calificada como excelente o buena, lo que confirma el buen estado general de los espacios de baño en la comunidad autónoma.

No obstante, en cuatro zonas -Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (ría, Mendexa) y Portu Txiki (Zierbena)- no se alcanzan los criterios de calidad establecidos, por lo que la recomendación es de no bañarse mientras se analizan sus causas y se aplican medidas de mejora en coordinación institucional.

Entre los factores que pueden influir en que estos cuatro arenales no tengan la calidad exigida se encuentran episodios de precipitaciones intensas registrados en los últimos veranos, que pueden afectar puntualmente a la calidad del agua.

Durante toda la temporada de verano, el Departamento de Salud llevará a cabo un programa de vigilancia continua que incluye la toma semanal de muestras para el análisis microbiológico del agua en todas las zonas de baño.

Además, se evaluará el estado general del entorno de las playas y zonas continentales, prestando atención a aspectos como la limpieza, los servicios disponibles y las condiciones higiénico-sanitarias.

Toda la información se puede consultar en la página web oficial del Departamento de Salud.

Espacios sin humo

Por otro lado, 21 playas de la CAV se suman este año a la iniciativa "Kerik Gabeko Guneak" (espacios sin humo), en las que se recomienda no fumar ni vapear. Esta medida busca proteger a la población de la exposición al humo del tabaco y contribuir a mantener playas más limpias y sostenibles, reduciendo residuos y mejorando la calidad ambiental.

Donostia arrancará la temporada de playas este lunes con la prohibición de fumar y el uso de altavoces
La temporada de OTA estival comenzará el lunes 1 de junio en la mayoría de las localidades costeras de la CAV
Comunidad Autonóma Vasca Donostia-San Sebastián Bizkaia Gipuzkoa Sociedad

Te puede interesar

Protesta de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia en la sede de Sidenor en Basauri (Bizkaia) EUROPA PRESS 30/5/2026
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Colectivos antimilitaristas protestan en Basauri contra Sidenor para denunciar el genocidio de Gaza

Miembros de Alternativa Antimilitarista Movimiento de Objeción de Conciencia (AA-MOC) se han concentrado este sábado frente a la sede de Sidenor en Basauri para denunciar "su papel en el genocidio contra el pueblo palestino", ya que su acero "constituye un eslabón fundamental en la cadena de suministro de la industria armamentística". La Ertzaintza ha identificado a una docena de activistas.

Cargar más
Publicidad
X