Este lunes arranca la temporada de baño en Euskadi, con el 87 % de las zonas con una calidad del agua óptima
La temporada de baño en comienza oficialmente mañana, lunes 1 de junio, en en la mayoría de las 46 zonas censadas en Euskadi para bañarse: 41 en la costa y 5 en el embalse de Ullibarri-Gamboa.
Según el Departamento de Salud, la evaluación sanitaria más reciente evidencia que 40 de estas zonas presentan una calidad del agua calificada como excelente o buena, lo que confirma el buen estado general de los espacios de baño en la comunidad autónoma.
No obstante, en cuatro zonas -Las Arenas (Getxo), Toña (Sukarrieta), Karraspio Txiki (ría, Mendexa) y Portu Txiki (Zierbena)- no se alcanzan los criterios de calidad establecidos, por lo que la recomendación es de no bañarse mientras se analizan sus causas y se aplican medidas de mejora en coordinación institucional.
Entre los factores que pueden influir en que estos cuatro arenales no tengan la calidad exigida se encuentran episodios de precipitaciones intensas registrados en los últimos veranos, que pueden afectar puntualmente a la calidad del agua.
Durante toda la temporada de verano, el Departamento de Salud llevará a cabo un programa de vigilancia continua que incluye la toma semanal de muestras para el análisis microbiológico del agua en todas las zonas de baño.
Además, se evaluará el estado general del entorno de las playas y zonas continentales, prestando atención a aspectos como la limpieza, los servicios disponibles y las condiciones higiénico-sanitarias.
Toda la información se puede consultar en la página web oficial del Departamento de Salud.
Espacios sin humo
Por otro lado, 21 playas de la CAV se suman este año a la iniciativa "Kerik Gabeko Guneak" (espacios sin humo), en las que se recomienda no fumar ni vapear. Esta medida busca proteger a la población de la exposición al humo del tabaco y contribuir a mantener playas más limpias y sostenibles, reduciendo residuos y mejorando la calidad ambiental.
PLAYAS
Donostia arrancará la temporada de playas este lunes con la prohibición de fumar y el uso de altavoces
El Ayuntamiento sancionará con multas que oscilarán entre 100 y 750 euros. Con el inicio de la temporada, se pondrán en marcha el servicio de socorrismo y de baño asistido.
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