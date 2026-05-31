Luna azul esta noche, para finalizar mayo
Aunque el año natural cuente con 12 lunas llenas, cada dos o tres años aparece en el cielo una 13.ª luna llena, que los ingleses llamaron "Blue Moon"; un fenómeno astronómico que ocurrirá este 31 de mayo.
Durante generaciones, las sociedades se han organizado mirando a la luna. Este satélite natural se ha utilizado para medir el tiempo, para sembrar, para cosechar... es clave en la agricultura, pero también es el principal factor que causa las mareas y es imprescindible para iluminar la navegación. Hay quién se guía por la luna para decidir cuándo cortarse el pelo, las uñas, se dice qué afecta al carácter, a los impulsos, a la fecundidad... Sea como fuere, está claro que la luna es indispensable para entender el ciclo de la vida, pero no siempre es regular.
Un período lunar dura 29,53 días, y un año tiene 365,24 días, por lo que cada año se producen 12 ciclos lunares. Así, en el "calendario gregoriano", el más utilizado en el mundo para medir el tiempo, se establecen oficialmente 12 meses con 12 ciclos lunares y 12 lunas llenas al año. Pero, cada mes natural, el día de la luna llena se retrasa casi un día, lo que provoca que cada dos o tres años se produzca un fenómeno atmosférico especial: dos lunas llenas en un solo mes.
Este fenómeno ocurrió por última vez en 2023 y este año se volverá a repetir este mayo: el mes comenzó con luna llena el 1 de mayo; y este 31, último día del mes, podremos volver a ver una luna llena en el cielo.
A esta luna especial que aparece cada 2-3 años, se le llama luna azul, y no porque se vea de este color, sino porque en 1528, cuando se registró por escrito por primera vez, fue definida como "Blue Moon". En realidadad, la luna es de color blanca, como el resto de las lunas llenas.
La peculiaridad de esta luna ha tejido entorno a ella varios mitos y leyendas, como que mirar a la luna azul trae buena suerte, que hay que utilizarla para pedir deseos y buena energía, que sirve para cerrar ciclos, dejar atrás el pasado y acabar con los problemas etc.
Si se tiene fe, esta noche es ideal para probarlo.
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