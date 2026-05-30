Cientos de personas respaldan el llamamiento del Movimiento Feminista de Errenteria bajo el lema "Stop a la Impunidad"

Cientos de personas se han concentrado este mediodía en la plaza de los Fueros de Errenteria bajo el lema "Inpunitateari Stop, erasoen aurrean autodefentsa feminista" ("Stop a la Impunidad. Ante las agresiones, autodefensa feminista") para denunciar las agresiones sexuales y el acoso psicológico que, supuestamente, ha cometido en los últimos años un profesor de la Escuela de Bertsos Xenpelar, así como mostrar su solidaridad con las víctimas.

Miembros del Movimiento Feminista de Errenteria y Oiartzun han sujetado la pancarta, con el respalde de cientos de personas a sus espaldas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi, así como varios rostros conocidos como los bertsolaris Maddalen Lujanbio, Maddi-Ane Txoperena o Beñat Gaztelumendi, entre otros.

Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denunciaron el jueves en una nota conjunta, que un profesor de bertsos de Xenpelar Bertso-Eskola “ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada”.

Hoy, en un manifiesto leído tras la concentración, las convocantes han calificado al profesor como "un agresor disfrazado de piel de cordero", han destacado que ha gozado de "impunidad" durante años y han dicho "basta ya".

También han explicado que "ha despreciado reiteradamente las oportunidades que se le han dado" y ha tenido "una trayectoria repugnante, utilizando la manipulación, con total impunidad, para acosar y agredir a las jóvenes del pueblo".

El Movimiento feminista ha explicado que tras las primeras denuncias de estos actos, el profesor reconoció los hechos y se comprometió, incluso por escrito, con Bertsozale Elkartea a desaparecer de la órbita del bertsolarismo, algo que iba a vigilar la propia Xenpelar Bertso-Eskola. Sin embargo, el acusado no cumplió con sus compromisos y las actitudes se siguieron produciendo.

Las convocantes afirman que esto se ha sido posible "porque ha habido un entorno que lo ha permitido", y que ha sido necesario "una alianza patriarcal para perpetuar las agresiones".

Este lunes la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, comparecerá para dar explicaciones sobre el caso. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha suspendido la actividad de la escuela tras conocer el caso