VIOLENCIA MACHISTA
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Cientos de personas respaldan el llamamiento del Movimiento Feminista de Errenteria bajo el lema "Stop a la Impunidad"

La ciudadanía de Errenteria y Oiartzun se ha adherido al llamamiento realizado por el Movimiento Feminista para denunciar con rotundidad las presuntas agresiones cometidas durante años por un profesor de la Escuela de Bertsos Xenpelar, al que han calificado como "un agresor vestido con piel de cordero".

ERRENTERIA (GIPUZKOA), 30/05/2026.- El Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) y varios colectivos han llamado a concentrarse este sábado para condenar los casos de violencia machista en la Bertso Eskola y en una compañía de danza de esta localidad. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

Concentración en Errenteria.

Euskaraz irakurri: Ehunka lagun bildu dira Errenterian, “Inpunitateari Stop, erasoen aurrean autodefentsa feminista” lelopean
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Eider Jauregi | EITB

Última actualización

Cientos de personas se han concentrado este mediodía en la plaza de los Fueros de Errenteria bajo el lema "Inpunitateari Stop, erasoen aurrean autodefentsa feminista" ("Stop a la Impunidad. Ante las agresiones, autodefensa feminista") para denunciar las agresiones sexuales y el acoso psicológico que, supuestamente, ha cometido en los últimos años un profesor de la Escuela de Bertsos Xenpelar, así como mostrar su solidaridad con las víctimas.

Miembros del Movimiento Feminista de Errenteria y Oiartzun han sujetado la pancarta, con el respalde de cientos de personas a sus espaldas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Aizpea Otaegi, así como varios rostros conocidos como los bertsolaris Maddalen Lujanbio, Maddi-Ane Txoperena o Beñat Gaztelumendi, entre otros.

Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denunciaron el jueves en una nota conjunta, que un profesor de bertsos de Xenpelar Bertso-Eskola “ha aprovechado su posición y referencialidad para desarrollar relaciones de poder y agredir de forma sistematizada”. 

Hoy, en un manifiesto leído tras la concentración, las convocantes han calificado al profesor como  "un agresor disfrazado de piel de cordero", han destacado que ha gozado de "impunidad" durante años  y han dicho "basta ya".

También han explicado que "ha despreciado reiteradamente las oportunidades que se le han dado" y ha tenido "una trayectoria repugnante, utilizando la manipulación, con total impunidad, para acosar y agredir a las jóvenes del pueblo".

El Movimiento feminista ha explicado que tras las primeras denuncias de estos actos, el profesor reconoció los hechos y se comprometió, incluso por escrito, con Bertsozale Elkartea a desaparecer de la órbita del bertsolarismo, algo que iba a vigilar la propia Xenpelar Bertso-Eskola. Sin embargo, el acusado no cumplió con sus compromisos y las actitudes se siguieron produciendo.

Las convocantes afirman que esto se ha sido posible "porque ha habido un entorno que lo ha permitido", y que ha sido necesario "una alianza patriarcal para perpetuar las agresiones".

Este lunes la alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, comparecerá para dar explicaciones sobre el caso. Hay que recordar que el Ayuntamiento ha suspendido la actividad de la escuela tras conocer el caso

GRAFCAV4248. ERRENTERIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 30/05/2026.- El Ayuntamiento de Errenteria (Gipuzkoa) y varios colectivos han llamado a concentrarse este sábado para condenar los casos de violencia machista en la Bertso Eskola y en una compañía de danza de esta localidad. EFE/Juan Herrero.

Denuncias contra el director de Kukai

Por otro lado, este no ha sido el único caso relacionado con actitudes machistas que se ha denunciado en Errenteria, en las últimas horas.

Ayer mismo se hizo público que el director de Kukai Dantza Taldea, Jon Maya, mantuvo "actitudes inadecuadas" con algunas mujeres. El propio Maya publicó posteriormente una nota pidiendo "prudencia y respeto". Reconocío haber tenido actitudes "inadecuadas" con varias mujeres, aseguró haber estado "trabajando para que no vuelvan a repetirse" y manifestó haberlo mantenido "en el ámbito privado a petición de las propias denunciantes".

Precisamente, el caso saltó a la plaza pública cuando en el Pleno Municipal de Errenteria, el PSE-EE solicitó la convocatoria urgente de una comisión especial para analizar la gestión realizada por el gobierno municipal en relación a ambos casos.

El Ayuntamiento dará cuenta de ambos casos el lunes.

Bertsozale Elkartea, el Movimiento Feminista de Orereta y la Asamblea de Feministas de Oiartzun denuncian las agresiones de una profesora de Xenpelar Bertso Eskola de Errenteria
Testimonios sobre presuntas agresiones sexistas del director de Kukai sacuden la política municipal de Errenteria
Errenteria Abusos sexuales Feminismo Violencia machista Machismo Sociedad

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